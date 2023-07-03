https://ria.ru/20230703/pozhar-1881808750.html

В Хабаровске при пожаре в кирпичном частном доме погибли женщина и ребенок

В Хабаровске при пожаре в кирпичном частном доме погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 03.07.2023

В Хабаровске при пожаре в кирпичном частном доме погибли женщина и ребенок

Тела женщины и ребенка обнаружили в понедельник после пожара в частном доме в Хабаровске, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T04:33

2023-07-03T04:33

2023-07-03T04:33

происшествия

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. Тела женщины и ребенка обнаружили в понедельник после пожара в частном доме в Хабаровске, сообщает краевой главк МЧС. "Ранним утром в понедельник на центральный пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о возгорании в одноэтажном частном доме по переулку Моховой,34/3... Горел частный двухэтажный кирпичный дом. В ходе разведки в одной из комнат были обнаружены тела двух человек, женщины и несовершеннолетнего ребенка, без признаков жизни", - говорится в сообщении. Ликвидировать пожар удалось в 07.56 (00.56 мск) на площади 20 "квадратов", уточняют пожарные. Как сообщила прокуратура региона, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Краснофлотского района Хабаровска Евгений Кирсанов. Прокуратура района проводит проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органа местного самоуправления.

https://ria.ru/20230701/pozhar-1881684587.html

хабаровск

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происшествия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)