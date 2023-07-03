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Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД Подмосковья с праздником - РИА Новости, 03.07.2023
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Новости Подмосковья
 
20:55 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/pozdravleniya-1882018012.html
Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД Подмосковья с праздником
Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД Подмосковья с праздником - РИА Новости, 03.07.2023
Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД Подмосковья с праздником
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил сотрудников Госавтоинспекции Подмосковья с профессиональным праздником и поблагодарил за командную... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T20:55
2023-07-03T20:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил сотрудников Госавтоинспекции Подмосковья с профессиональным праздником и поблагодарил за командную работу, обеспечившую сокращение количества ДТП в регионе, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Сегодня ваш профессиональный праздник. Здесь присутствует порядка 200 человек, но службу несут около 5,7 тысячи. Я хочу сказать слова благодарности, мы видим важность вашей работы, ее актуальность. У нас в Подмосковье была печальная статистика (учитывая 47 тысяч километров дорог) в рейтинге по количеству погибших в ДТП. Благодаря совместным усилиям последние 10 лет показываем очень неплохую динамику", - подчеркнул Воробьёв, слова которого цитирует пресс-служба. По данным ведомства, область в 2022 году поднялась на 20-е место среди субъектов России по снижению смертности на дорогах, хотя в 2016-м регион занимал 58-е место. Таким образом, показатель по количеству погибших в ДТП за первое полугодие 2023-го - наименьший за семь лет. Губернатор также вручил награды отличившимся сотрудникам ГИБДД. Ордена "За заслуги перед Московской областью" III степени удостоен замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Александр Иванов. Начальник ОГИБДД УМВД России по Сергиево-Посадскому округу Роман Соседов - ордена Преподобного Сергия Радонежского. Старший инспектор ДПС 1-ого батальона ДПС 1 полка ДПС (северный) получил Орден "За доблесть и мужество". Инспектор ДПС ГИБДД УМВД России "Серпуховское" Иван Филин также получил награду за то, что вместе с коллегой вывел из горящего дома пожилую пару, а также помог водителю, которому стало плохо прямо на дороге. Также ордена "За доблесть и мужество" удостоены инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Игорь Лазарев и Константин Сурдин. Другим сотрудникам Госавтоинспекции губернатор вручил именные благодарности и почётные грамоты.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, гибдд мвд рф, угибдд
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, ГИБДД МВД РФ, УГИБДД

Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД Подмосковья с праздником

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил сотрудников Госавтоинспекции Подмосковья с профессиональным праздником и поблагодарил за командную работу, обеспечившую сокращение количества ДТП в регионе, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Сегодня ваш профессиональный праздник. Здесь присутствует порядка 200 человек, но службу несут около 5,7 тысячи. Я хочу сказать слова благодарности, мы видим важность вашей работы, ее актуальность. У нас в Подмосковье была печальная статистика (учитывая 47 тысяч километров дорог) в рейтинге по количеству погибших в ДТП. Благодаря совместным усилиям последние 10 лет показываем очень неплохую динамику", - подчеркнул Воробьёв, слова которого цитирует пресс-служба.
По данным ведомства, область в 2022 году поднялась на 20-е место среди субъектов России по снижению смертности на дорогах, хотя в 2016-м регион занимал 58-е место. Таким образом, показатель по количеству погибших в ДТП за первое полугодие 2023-го - наименьший за семь лет.
Губернатор также вручил награды отличившимся сотрудникам ГИБДД. Ордена "За заслуги перед Московской областью" III степени удостоен замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Александр Иванов. Начальник ОГИБДД УМВД России по Сергиево-Посадскому округу Роман Соседов - ордена Преподобного Сергия Радонежского.
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Старший инспектор ДПС 1-ого батальона ДПС 1 полка ДПС (северный) получил Орден "За доблесть и мужество".
Инспектор ДПС ГИБДД УМВД России "Серпуховское" Иван Филин также получил награду за то, что вместе с коллегой вывел из горящего дома пожилую пару, а также помог водителю, которому стало плохо прямо на дороге.
Также ордена "За доблесть и мужество" удостоены инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Игорь Лазарев и Константин Сурдин. Другим сотрудникам Госавтоинспекции губернатор вручил именные благодарности и почётные грамоты.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевГИБДД МВД РФУГИБДД
 
 
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