https://ria.ru/20230703/poteri-1881939714.html
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.07.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 30-ти украинских военнослужащих, семь автомобилей и две гаубицы "МСТА-Б", а... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:15
2023-07-03T15:15
2023-07-03T15:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 30-ти украинских военнослужащих, семь автомобилей и две гаубицы "МСТА-Б", а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и две гаубицы "МСТА-Б". В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 30 военных и две гаубицы на Херсонском направлении