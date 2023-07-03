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Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.07.2023

Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 30-ти украинских военнослужащих, семь автомобилей и две гаубицы "МСТА-Б", а... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:15

2023-07-03T15:15

2023-07-03T15:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

безопасность

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 30-ти украинских военнослужащих, семь автомобилей и две гаубицы "МСТА-Б", а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и две гаубицы "МСТА-Б". В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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2023

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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность