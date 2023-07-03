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ФТС рассказала, кому предназначалась посылка с похожими на мины муляжами - РИА Новости, 03.07.2023
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17:56 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/posylka-1881981975.html
ФТС рассказала, кому предназначалась посылка с похожими на мины муляжами
ФТС рассказала, кому предназначалась посылка с похожими на мины муляжами - РИА Новости, 03.07.2023
ФТС рассказала, кому предназначалась посылка с похожими на мины муляжами
Муляжами, обнаруженными в Москве в вызвавшей переполох посылке, оказались два корпуса немецких мин времён Второй мировой войны, их хотели отправить в США,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:56
2023-07-03T17:56
происшествия
москва
сша
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
почта россии
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Муляжами, обнаруженными в Москве в вызвавшей переполох посылке, оказались два корпуса немецких мин времён Второй мировой войны, их хотели отправить в США, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. "В одной из посылок на Центральной почтовой таможне сегодня нашли предметы, похожие на мины. Ими оказались два корпуса противопехотных мин без взрывателя. Посылка направлялась в США", - говорится в телеграм-канале ведомства. Находку времен Второй мировой войны помог выявить рентген: опытный инспектор на экране увидел предмет, конструктивно схожий с противопехотной миной. "В документах отправитель указал, что посылает уличные ретрофонари", - заметили в ФТС. Далее таможенники вызвали экстренные службы и правоохранительные органы, которым передали почтовое отправление, а эксперт определил, что внутри находятся два корпуса мин немецкого производства без взрывателя. "Полиция проводит проверку, посылка изъята", - добавляют в ведомстве. Подозрительный предмет, напоминающий мину, обнаружен в здании в центре Москвы, где расположено отделение "Почты России", эвакуировано более 20 человек, рассказал в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Позднее выяснилось, что это картонный муляж мины. "Почта России" и ФТС подтвердили агентству, что найденные предметы оказались муляжами.
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москва
сша
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происшествия, москва, сша, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), почта россии
Происшествия, Москва, США, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Почта России
ФТС рассказала, кому предназначалась посылка с похожими на мины муляжами

ФТС: найденные в Москве муляжи оказались корпусами немецких мин, которые отправляли в США

© Фото : Freepik / pressfotoПосылка
Посылка - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : Freepik / pressfoto
Посылка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Муляжами, обнаруженными в Москве в вызвавшей переполох посылке, оказались два корпуса немецких мин времён Второй мировой войны, их хотели отправить в США, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
"В одной из посылок на Центральной почтовой таможне сегодня нашли предметы, похожие на мины. Ими оказались два корпуса противопехотных мин без взрывателя. Посылка направлялась в США", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Находку времен Второй мировой войны помог выявить рентген: опытный инспектор на экране увидел предмет, конструктивно схожий с противопехотной миной. "В документах отправитель указал, что посылает уличные ретрофонари", - заметили в ФТС.
Далее таможенники вызвали экстренные службы и правоохранительные органы, которым передали почтовое отправление, а эксперт определил, что внутри находятся два корпуса мин немецкого производства без взрывателя.
"Полиция проводит проверку, посылка изъята", - добавляют в ведомстве.
Подозрительный предмет, напоминающий мину, обнаружен в здании в центре Москвы, где расположено отделение "Почты России", эвакуировано более 20 человек, рассказал в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Позднее выяснилось, что это картонный муляж мины. "Почта России" и ФТС подтвердили агентству, что найденные предметы оказались муляжами.
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ПроисшествияМоскваСШАРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Почта России
 
 
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