https://ria.ru/20230703/posylka-1881981975.html

ФТС рассказала, кому предназначалась посылка с похожими на мины муляжами

ФТС рассказала, кому предназначалась посылка с похожими на мины муляжами - РИА Новости, 03.07.2023

ФТС рассказала, кому предназначалась посылка с похожими на мины муляжами

Муляжами, обнаруженными в Москве в вызвавшей переполох посылке, оказались два корпуса немецких мин времён Второй мировой войны, их хотели отправить в США,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:56

2023-07-03T17:56

2023-07-03T17:56

происшествия

москва

сша

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

почта россии

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Муляжами, обнаруженными в Москве в вызвавшей переполох посылке, оказались два корпуса немецких мин времён Второй мировой войны, их хотели отправить в США, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. "В одной из посылок на Центральной почтовой таможне сегодня нашли предметы, похожие на мины. Ими оказались два корпуса противопехотных мин без взрывателя. Посылка направлялась в США", - говорится в телеграм-канале ведомства. Находку времен Второй мировой войны помог выявить рентген: опытный инспектор на экране увидел предмет, конструктивно схожий с противопехотной миной. "В документах отправитель указал, что посылает уличные ретрофонари", - заметили в ФТС. Далее таможенники вызвали экстренные службы и правоохранительные органы, которым передали почтовое отправление, а эксперт определил, что внутри находятся два корпуса мин немецкого производства без взрывателя. "Полиция проводит проверку, посылка изъята", - добавляют в ведомстве. Подозрительный предмет, напоминающий мину, обнаружен в здании в центре Москвы, где расположено отделение "Почты России", эвакуировано более 20 человек, рассказал в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Позднее выяснилось, что это картонный муляж мины. "Почта России" и ФТС подтвердили агентству, что найденные предметы оказались муляжами.

https://ria.ru/20230217/miny-1852684789.html

москва

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, сша, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), почта россии