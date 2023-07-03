https://ria.ru/20230703/posylka-1881981975.html
ФТС рассказала, кому предназначалась посылка с похожими на мины муляжами
ФТС рассказала, кому предназначалась посылка с похожими на мины муляжами - РИА Новости, 03.07.2023
ФТС рассказала, кому предназначалась посылка с похожими на мины муляжами
Муляжами, обнаруженными в Москве в вызвавшей переполох посылке, оказались два корпуса немецких мин времён Второй мировой войны, их хотели отправить в США,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:56
2023-07-03T17:56
2023-07-03T17:56
происшествия
москва
сша
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
почта россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815647738_0:103:3068:1829_1920x0_80_0_0_33813f3b58d327a4611d78132c4f9193.jpg
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Муляжами, обнаруженными в Москве в вызвавшей переполох посылке, оказались два корпуса немецких мин времён Второй мировой войны, их хотели отправить в США, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. "В одной из посылок на Центральной почтовой таможне сегодня нашли предметы, похожие на мины. Ими оказались два корпуса противопехотных мин без взрывателя. Посылка направлялась в США", - говорится в телеграм-канале ведомства. Находку времен Второй мировой войны помог выявить рентген: опытный инспектор на экране увидел предмет, конструктивно схожий с противопехотной миной. "В документах отправитель указал, что посылает уличные ретрофонари", - заметили в ФТС. Далее таможенники вызвали экстренные службы и правоохранительные органы, которым передали почтовое отправление, а эксперт определил, что внутри находятся два корпуса мин немецкого производства без взрывателя. "Полиция проводит проверку, посылка изъята", - добавляют в ведомстве. Подозрительный предмет, напоминающий мину, обнаружен в здании в центре Москвы, где расположено отделение "Почты России", эвакуировано более 20 человек, рассказал в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Позднее выяснилось, что это картонный муляж мины. "Почта России" и ФТС подтвердили агентству, что найденные предметы оказались муляжами.
https://ria.ru/20230217/miny-1852684789.html
москва
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815647738_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_0929154116f4c56f0947903dcd3f767d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, сша, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), почта россии
Происшествия, Москва, США, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Почта России
ФТС рассказала, кому предназначалась посылка с похожими на мины муляжами
ФТС: найденные в Москве муляжи оказались корпусами немецких мин, которые отправляли в США