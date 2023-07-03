https://ria.ru/20230703/polet-1881890384.html
Посетителям выставки "Россия" предложат виртуальный полет над Ярославией
Посетителям выставки "Россия" предложат виртуальный полет над Ярославией - РИА Новости, 03.07.2023
Посетителям выставки "Россия" предложат виртуальный полет над Ярославией
Посетители стенда Ярославской области на международной выставке-форуме "Россия" смогут совершить виртуальный полет на воздушном шаре над достопримечательностями РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:48
2023-07-03T12:48
2023-07-03T12:48
ярославская область
ярославская область
россия
переславль-залесский
владимир путин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июля - РИА Новости. Посетители стенда Ярославской области на международной выставке-форуме "Россия" смогут совершить виртуальный полет на воздушном шаре над достопримечательностями региона, сообщает правительство Ярославской области. Сообщается, что инвестиционный, промышленный и туристический потенциал Ярославской области будет представлен правительством региона на международной выставке-форуме "Россия". Она пройдет на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года и представит достижения каждого из субъектов РФ. "Выставка проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. На ней будут представлены главные достижения страны в различных отраслях экономики, позитивный опыт развития регионов. Ярославская область представит три направления: экономическое, туристическое и культурное. Посетители нашего стенда смогут познакомиться с промышленным потенциалом региона, оценить турмаршруты, наше богатое культурное наследие", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора области Михаила Евраева. По словам губернатора, для Ярославской области участие в выставке хорошая возможность привлечь новые инвестиции, встретить больше гостей, предложив к их услугам все возможности туристической инфраструктуры региона. "Используем площадку на 100%, чтобы продвинуть область на всероссийском и даже международном уровне", - подчеркнул Евраев. Важная часть экспозиции региона, отмечает областное правительство, будет посвящена фестивалю воздушных шаров в Переславле-Залесском. По словам заместителя губернатора Ярославской области Василия Горбунова, проект задуман в сотрудничестве с представителями федерации воздухоплавания Ярославской области. "Посетители смогут окунуться в атмосферу фестиваля, лично совершив виртуальный полет на тепловом аэростате над достопримечательностями региона. Мы хотим предоставить такую возможность всем желающим, а также пригласить их в Ярославскую область, где их ждет множество ярких программ впечатлений", - цитирует Горбунова пресс-служба областного правительства. Кроме того, по словам Горбунова, посетители стенда смогут получить скидки в рестораны, отели и музеи региона. Также на стенде пройдут различные мероприятия: будут выступать творческие коллективы, проводиться мероприятия с участием известных людей региона. Восьмого января, отметил замгубернатора, на выставке "Россия" состоится День Ярославской области.
https://ria.ru/20230630/shakhmaty-1881505167.html
https://ria.ru/20230626/deti-1880602007.html
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ярославская область, россия, переславль-залесский, владимир путин
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Переславль-Залесский, Владимир Путин
Посетителям выставки "Россия" предложат виртуальный полет над Ярославией
Посетители выставки "Россия" смогут совершить виртуальный полет над Ярославской областью
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июля - РИА Новости. Посетители стенда Ярославской области на международной выставке-форуме "Россия" смогут совершить виртуальный полет на воздушном шаре над достопримечательностями региона, сообщает правительство Ярославской области.
Сообщается, что инвестиционный, промышленный и туристический потенциал Ярославской области будет представлен правительством региона на международной выставке-форуме "Россия". Она пройдет на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года и представит достижения каждого из субъектов РФ
.
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"Выставка проводится по поручению президента РФ Владимира Путина
. На ней будут представлены главные достижения страны в различных отраслях экономики, позитивный опыт развития регионов. Ярославская область представит три направления: экономическое, туристическое и культурное. Посетители нашего стенда смогут познакомиться с промышленным потенциалом региона, оценить турмаршруты, наше богатое культурное наследие", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора области Михаила Евраева.
По словам губернатора, для Ярославской области участие в выставке хорошая возможность привлечь новые инвестиции, встретить больше гостей, предложив к их услугам все возможности туристической инфраструктуры региона.
"Используем площадку на 100%, чтобы продвинуть область на всероссийском и даже международном уровне", - подчеркнул Евраев.
Важная часть экспозиции региона, отмечает областное правительство, будет посвящена фестивалю воздушных шаров в Переславле-Залесском
. По словам заместителя губернатора Ярославской области Василия Горбунова, проект задуман в сотрудничестве с представителями федерации воздухоплавания Ярославской области.
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"Посетители смогут окунуться в атмосферу фестиваля, лично совершив виртуальный полет на тепловом аэростате над достопримечательностями региона. Мы хотим предоставить такую возможность всем желающим, а также пригласить их в Ярославскую область, где их ждет множество ярких программ впечатлений", - цитирует Горбунова пресс-служба областного правительства.
Кроме того, по словам Горбунова, посетители стенда смогут получить скидки в рестораны, отели и музеи региона. Также на стенде пройдут различные мероприятия: будут выступать творческие коллективы, проводиться мероприятия с участием известных людей региона. Восьмого января, отметил замгубернатора, на выставке "Россия" состоится День Ярославской области.
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