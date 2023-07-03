https://ria.ru/20230703/podzhog-1881890090.html
В Берлине подожгли фургон организации, помогающей беженцам с Украины
В Берлине подожгли фургон организации, помогающей беженцам с Украины - РИА Новости, 03.07.2023
В Берлине подожгли фургон организации, помогающей беженцам с Украины
Неизвестные подожгли в Берлине в ночь с воскресенья на понедельник фургон гуманитарной организации, которая оказывает помощь беженцам с Украины, сообщила... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:46
2023-07-03T12:46
2023-07-03T12:46
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Неизвестные подожгли в Берлине в ночь с воскресенья на понедельник фургон гуманитарной организации, которая оказывает помощь беженцам с Украины, сообщила полиция города. "Этой ночью в Вайсензе (район Берлина - ред.) неизвестные подожгли автомобиль гуманитарной организации, помогающей беженцам с Украины", - говорится в заявлении полиции. Объятый пламенем фургон был обнаружен около 2 часов ночи (03:00 МСК). Прибывшие на место пожарные потушили огонь, который нанес ущерб еще одной припаркованной рядом машине. Поджигателям удалось скрыться с места поджога, ведется расследование инцидента.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, берлин (город), украина, германия
В мире, Берлин (город), Украина, Германия
В Берлине подожгли фургон организации, помогающей беженцам с Украины
Полиция Берлина: неизвестные подожгли фургон организации, помогающей беженцам с Украины
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Неизвестные подожгли в Берлине в ночь с воскресенья на понедельник фургон гуманитарной организации, которая оказывает помощь беженцам с Украины, сообщила полиция города.
"Этой ночью в Вайсензе (район Берлина - ред.) неизвестные подожгли автомобиль гуманитарной организации, помогающей беженцам с Украины", - говорится в заявлении полиции.
Объятый пламенем фургон был обнаружен около 2 часов ночи (03:00 МСК). Прибывшие на место пожарные потушили огонь, который нанес ущерб еще одной припаркованной рядом машине. Поджигателям удалось скрыться с места поджога, ведется расследование инцидента.
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