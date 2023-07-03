https://ria.ru/20230703/podzhog-1881890090.html

В Берлине подожгли фургон организации, помогающей беженцам с Украины

В Берлине подожгли фургон организации, помогающей беженцам с Украины - РИА Новости, 03.07.2023

В Берлине подожгли фургон организации, помогающей беженцам с Украины

Неизвестные подожгли в Берлине в ночь с воскресенья на понедельник фургон гуманитарной организации, которая оказывает помощь беженцам с Украины, сообщила... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:46

2023-07-03T12:46

2023-07-03T12:46

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Неизвестные подожгли в Берлине в ночь с воскресенья на понедельник фургон гуманитарной организации, которая оказывает помощь беженцам с Украины, сообщила полиция города. "Этой ночью в Вайсензе (район Берлина - ред.) неизвестные подожгли автомобиль гуманитарной организации, помогающей беженцам с Украины", - говорится в заявлении полиции. Объятый пламенем фургон был обнаружен около 2 часов ночи (03:00 МСК). Прибывшие на место пожарные потушили огонь, который нанес ущерб еще одной припаркованной рядом машине. Поджигателям удалось скрыться с места поджога, ведется расследование инцидента.

https://ria.ru/20230620/bezhenka-1879263989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, берлин (город), украина, германия