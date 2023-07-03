https://ria.ru/20230703/podrostok-1882009889.html
В США подростка нашли через восемь лет после исчезновения
В США подростка нашли через восемь лет после исчезновения - РИА Новости, 03.07.2023
В США подростка нашли через восемь лет после исчезновения
Подросток, потерявшийся в американском штате Техас во время прогулки с собаками, нашелся спустя восемь лет, сообщил Техасский центр помощи пропавшим в Twitter. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T20:08
2023-07-03T20:08
2023-07-03T20:08
в мире
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техас
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Подросток, потерявшийся в американском штате Техас во время прогулки с собаками, нашелся спустя восемь лет, сообщил Техасский центр помощи пропавшим в Twitter. Рудольф "Руди" Фариас IV пропал в Хьюстоне в 2015 году, когда ему было 17 лет. "Спустя восемь долгих лет Руди найден... Пожалуйста, пока Руди восстанавливается в больнице, продолжайте поминать в молитвах его семью", - сообщил центр. Молодого человека нашли лежащим возле церкви без сознания, с синяками и порезами, передает телеканал CNN со ссылкой на мать Фариаса. Что с ним случилось, остается неясным, поскольку после обнаружения Фариас произнес всего несколько слов.
https://ria.ru/20230703/podrostki-1882008119.html
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в мире, хьюстон, техас
В США подростка нашли через восемь лет после исчезновения
В Техасе пропавшего подростка Фариаса нашли через восемь лет после исчезновения