https://ria.ru/20230703/podrostki-1882008119.html

В Новосибирской области нашли сбежавших из лагеря девочек

В Новосибирской области нашли сбежавших из лагеря девочек - РИА Новости, 03.07.2023

В Новосибирской области нашли сбежавших из лагеря девочек

Полицейские установили местонахождение двух девочки-подростков 14 и 17 лет, которые сбежали из детского лагеря в Новосибирском районе Новосибирской области,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T19:37

2023-07-03T19:37

2023-07-03T19:37

происшествия

новосибирский район

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 3 июл – РИА Новости. Полицейские установили местонахождение двух девочки-подростков 14 и 17 лет, которые сбежали из детского лагеря в Новосибирском районе Новосибирской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном главке МВД. Ранее сообщалось, что вечером 2 июля в полицию поступило сообщение о том, что с территории детского учреждения, расположенного в Новосибирском районе, ушли и не вернулись две несовершеннолетние 2006 и 2009 годов рождения. Девочки состоят на учете в ПДН и ранее неоднократно уходили из дома. "Местонахождение несовершеннолетних, самовольно покинувших учреждение девушек, установлено. После работы, проведенной сотрудниками ПДН, несовершеннолетние переданы по месту проживания. В отношении разыскиваемых противоправных действий совершено не было", - сообщили в полиции. В ГУМВД добавили, что все обстоятельства ухода подростков из лагеря устанавливаются, в том числе их место пребывания.

https://ria.ru/20230702/politsiya-1881759614.html

новосибирский район

новосибирская область

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происшествия, новосибирский район, новосибирская область