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В Новосибирской области нашли сбежавших из лагеря девочек - РИА Новости, 03.07.2023
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19:37 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/podrostki-1882008119.html
В Новосибирской области нашли сбежавших из лагеря девочек
В Новосибирской области нашли сбежавших из лагеря девочек - РИА Новости, 03.07.2023
В Новосибирской области нашли сбежавших из лагеря девочек
Полицейские установили местонахождение двух девочки-подростков 14 и 17 лет, которые сбежали из детского лагеря в Новосибирском районе Новосибирской области,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T19:37
2023-07-03T19:37
происшествия
новосибирский район
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 3 июл – РИА Новости. Полицейские установили местонахождение двух девочки-подростков 14 и 17 лет, которые сбежали из детского лагеря в Новосибирском районе Новосибирской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном главке МВД. Ранее сообщалось, что вечером 2 июля в полицию поступило сообщение о том, что с территории детского учреждения, расположенного в Новосибирском районе, ушли и не вернулись две несовершеннолетние 2006 и 2009 годов рождения. Девочки состоят на учете в ПДН и ранее неоднократно уходили из дома. "Местонахождение несовершеннолетних, самовольно покинувших учреждение девушек, установлено. После работы, проведенной сотрудниками ПДН, несовершеннолетние переданы по месту проживания. В отношении разыскиваемых противоправных действий совершено не было", - сообщили в полиции. В ГУМВД добавили, что все обстоятельства ухода подростков из лагеря устанавливаются, в том числе их место пребывания.
https://ria.ru/20230702/politsiya-1881759614.html
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происшествия, новосибирский район, новосибирская область
Происшествия, Новосибирский район, Новосибирская область
В Новосибирской области нашли сбежавших из лагеря девочек

В Новосибирской области нашли двух сбежавших из лагеря девочек-подростков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 3 июл – РИА Новости. Полицейские установили местонахождение двух девочки-подростков 14 и 17 лет, которые сбежали из детского лагеря в Новосибирском районе Новосибирской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном главке МВД.
Ранее сообщалось, что вечером 2 июля в полицию поступило сообщение о том, что с территории детского учреждения, расположенного в Новосибирском районе, ушли и не вернулись две несовершеннолетние 2006 и 2009 годов рождения. Девочки состоят на учете в ПДН и ранее неоднократно уходили из дома.
"Местонахождение несовершеннолетних, самовольно покинувших учреждение девушек, установлено. После работы, проведенной сотрудниками ПДН, несовершеннолетние переданы по месту проживания. В отношении разыскиваемых противоправных действий совершено не было", - сообщили в полиции.
В ГУМВД добавили, что все обстоятельства ухода подростков из лагеря устанавливаются, в том числе их место пребывания.
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