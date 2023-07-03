https://ria.ru/20230703/pobedy-1881808867.html

"Тебя уничтожают". В Сети высмеяли несуществующие победы Зеленского

"Тебя уничтожают". В Сети высмеяли несуществующие победы Зеленского - РИА Новости, 03.07.2023

"Тебя уничтожают". В Сети высмеяли несуществующие победы Зеленского

Пользователи Twitter возмутились заявлением президента Украины Владимира Зеленского о достижениях военно-морских сил страны. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T04:45

2023-07-03T04:45

2023-07-03T05:22

в мире

украина

одесская область

владимир зеленский

алексей неижпапа

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились заявлением президента Украины Владимира Зеленского о достижениях военно-морских сил страны."Слава военно-морскому флоту Украины! Мы гордимся вами! Мы становимся сильнее! Мы побеждаем!" — написал Зеленский в своем микроблоге.Однако читатели поста с сомнением отнеслись к словам политика."Онлайн-победы бессмысленны в реальности", — съязвил Gabe."Тебя уничтожают. Останови это безумие", — написал Lux Deluxe Lombardi."Побеждают в СМИ", — с иронией отметил mhlabatsi."Украина побеждает в Tiktok, Google, CNN, BBC, MSN, но в реальности мы все знаем, кто побеждает", — прокомментировал kushal."Поздравляю, диктатор Зеленский", — высказался Turd Ferguson.В воскресенье Украина отметила день военно-морских сил. В честь этого события Владимир Зеленский посетил Одесскую область, где заслушал доклад командующего ВМС страны вице-адмирала Алексея Неижпапы.

https://ria.ru/20230702/ukraina-1881780703.html

https://ria.ru/20230703/vstrecha-1881800281.html

украина

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в мире, украина, одесская область, владимир зеленский, алексей неижпапа