Рейтинг@Mail.ru
"Тебя уничтожают". В Сети высмеяли несуществующие победы Зеленского - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:45 03.07.2023 (обновлено: 05:22 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/pobedy-1881808867.html
"Тебя уничтожают". В Сети высмеяли несуществующие победы Зеленского
"Тебя уничтожают". В Сети высмеяли несуществующие победы Зеленского - РИА Новости, 03.07.2023
"Тебя уничтожают". В Сети высмеяли несуществующие победы Зеленского
Пользователи Twitter возмутились заявлением президента Украины Владимира Зеленского о достижениях военно-морских сил страны. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T04:45
2023-07-03T05:22
в мире
украина
одесская область
владимир зеленский
алексей неижпапа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875927831_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f5284ef0ffe9d5c398c978207e02fccb.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились заявлением президента Украины Владимира Зеленского о достижениях военно-морских сил страны."Слава военно-морскому флоту Украины! Мы гордимся вами! Мы становимся сильнее! Мы побеждаем!" — написал Зеленский в своем микроблоге.Однако читатели поста с сомнением отнеслись к словам политика."Онлайн-победы бессмысленны в реальности", — съязвил Gabe."Тебя уничтожают. Останови это безумие", — написал Lux Deluxe Lombardi."Побеждают в СМИ", — с иронией отметил mhlabatsi."Украина побеждает в Tiktok, Google, CNN, BBC, MSN, но в реальности мы все знаем, кто побеждает", — прокомментировал kushal."Поздравляю, диктатор Зеленский", — высказался Turd Ferguson.В воскресенье Украина отметила день военно-морских сил. В честь этого события Владимир Зеленский посетил Одесскую область, где заслушал доклад командующего ВМС страны вице-адмирала Алексея Неижпапы.
https://ria.ru/20230702/ukraina-1881780703.html
https://ria.ru/20230703/vstrecha-1881800281.html
украина
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875927831_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_bf5d14a9dc5c19f79054c8e4eb2f85ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесская область, владимир зеленский, алексей неижпапа
В мире, Украина, Одесская область, Владимир Зеленский, Алексей Неижпапа
"Тебя уничтожают". В Сети высмеяли несуществующие победы Зеленского

Пользовали Twitter назвали победы над Россией, о которых заявил Зеленский, виртуальными

© AP Photo / Carl CourtПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Carl Court
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились заявлением президента Украины Владимира Зеленского о достижениях военно-морских сил страны.
«
"Слава военно-морскому флоту Украины! Мы гордимся вами! Мы становимся сильнее! Мы побеждаем!" — написал Зеленский в своем микроблоге.
Однако читатели поста с сомнением отнеслись к словам политика.
"Онлайн-победы бессмысленны в реальности", — съязвил Gabe.
"Тебя уничтожают. Останови это безумие", — написал Lux Deluxe Lombardi.
"Побеждают в СМИ", — с иронией отметил mhlabatsi.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
"Потеряет Одессу". Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети
Вчера, 19:49
"Украина побеждает в Tiktok, Google, CNN, BBC, MSN, но в реальности мы все знаем, кто побеждает", — прокомментировал kushal.
"Поздравляю, диктатор Зеленский", — высказался Turd Ferguson.
В воскресенье Украина отметила день военно-морских сил. В честь этого события Владимир Зеленский посетил Одесскую область, где заслушал доклад командующего ВМС страны вице-адмирала Алексея Неижпапы.
Владимир Зеленский на встрече с командованием ВМС Украины в Одессе
"Ему конец". В Сети отметили жалкий вид Зеленского на встрече в Одессе
00:40
 
В миреУкраинаОдесская областьВладимир ЗеленскийАлексей Неижпапа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала