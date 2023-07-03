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"Тебя уничтожают". В Сети высмеяли несуществующие победы Зеленского
"Тебя уничтожают". В Сети высмеяли несуществующие победы Зеленского - РИА Новости, 03.07.2023
"Тебя уничтожают". В Сети высмеяли несуществующие победы Зеленского
Пользователи Twitter возмутились заявлением президента Украины Владимира Зеленского о достижениях военно-морских сил страны. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T04:45
2023-07-03T04:45
2023-07-03T05:22
в мире
украина
одесская область
владимир зеленский
алексей неижпапа
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились заявлением президента Украины Владимира Зеленского о достижениях военно-морских сил страны."Слава военно-морскому флоту Украины! Мы гордимся вами! Мы становимся сильнее! Мы побеждаем!" — написал Зеленский в своем микроблоге.Однако читатели поста с сомнением отнеслись к словам политика."Онлайн-победы бессмысленны в реальности", — съязвил Gabe."Тебя уничтожают. Останови это безумие", — написал Lux Deluxe Lombardi."Побеждают в СМИ", — с иронией отметил mhlabatsi."Украина побеждает в Tiktok, Google, CNN, BBC, MSN, но в реальности мы все знаем, кто побеждает", — прокомментировал kushal."Поздравляю, диктатор Зеленский", — высказался Turd Ferguson.В воскресенье Украина отметила день военно-морских сил. В честь этого события Владимир Зеленский посетил Одесскую область, где заслушал доклад командующего ВМС страны вице-адмирала Алексея Неижпапы.
https://ria.ru/20230702/ukraina-1881780703.html
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в мире, украина, одесская область, владимир зеленский, алексей неижпапа
В мире, Украина, Одесская область, Владимир Зеленский, Алексей Неижпапа
"Тебя уничтожают". В Сети высмеяли несуществующие победы Зеленского
Пользовали Twitter назвали победы над Россией, о которых заявил Зеленский, виртуальными