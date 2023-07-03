https://ria.ru/20230703/plennyy-1881888426.html

Пленный военный ВСУ рассказал, как попал на фронт

Пленный военный ВСУ рассказал, как попал на фронт - РИА Новости, 03.07.2023

Пленный военный ВСУ рассказал, как попал на фронт

Украинских мобилизованных плохо готовят, стрельбы ограничиваются парой выстрелом, боеприпасов и техники не хватает, рассказал пленный военнослужащий ВСУ... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:41

2023-07-03T12:41

2023-07-03T12:41

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751812640_0:130:2915:1770_1920x0_80_0_0_4e2088cab1c9e943059452bad8cca805.jpg

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Украинских мобилизованных плохо готовят, стрельбы ограничиваются парой выстрелом, боеприпасов и техники не хватает, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Владимир, видео разговора с которым опубликовало в понедельник Минобороны РФ. "Пошел в магазин, вручили повестку, скрутили без каких-либо объяснений увезли сразу, и все, давай – в бригаду иди! Как таковой подготовки не было – такие загальные ("общие") занятия. Только тактика, медицина – не больше. Пару раз стрельнули", - сказал он. По словам пленного, у его подразделения были ржавые автоматы, все время не хватало боеприпасов. Он также пожаловался на отсутствие легкобронированной техники, в том числе машин эвакуации. У украинских мобилизованных плохой моральный дух, "воевать никто не хочет", считает Владимир. "Ищите способы как-то обходить это (мобилизацию). Лучше сядьте в тюрьму, но не выполняйте преступные наказы, вот под таким натиском российских войск они (украинские войска) все равно не выдержат и у них просто не будет возможности сдаться в плен", - призвал своих соотечественников военнопленный.

https://ria.ru/20230701/instruktory-1881622096.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф