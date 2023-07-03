https://ria.ru/20230703/plennyy-1881888426.html
Пленный военный ВСУ рассказал, как попал на фронт
Пленный военный ВСУ рассказал, как попал на фронт - РИА Новости, 03.07.2023
Пленный военный ВСУ рассказал, как попал на фронт
Украинских мобилизованных плохо готовят, стрельбы ограничиваются парой выстрелом, боеприпасов и техники не хватает, рассказал пленный военнослужащий ВСУ... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:41
2023-07-03T12:41
2023-07-03T12:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Украинских мобилизованных плохо готовят, стрельбы ограничиваются парой выстрелом, боеприпасов и техники не хватает, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Владимир, видео разговора с которым опубликовало в понедельник Минобороны РФ. "Пошел в магазин, вручили повестку, скрутили без каких-либо объяснений увезли сразу, и все, давай – в бригаду иди! Как таковой подготовки не было – такие загальные ("общие") занятия. Только тактика, медицина – не больше. Пару раз стрельнули", - сказал он. По словам пленного, у его подразделения были ржавые автоматы, все время не хватало боеприпасов. Он также пожаловался на отсутствие легкобронированной техники, в том числе машин эвакуации. У украинских мобилизованных плохой моральный дух, "воевать никто не хочет", считает Владимир. "Ищите способы как-то обходить это (мобилизацию). Лучше сядьте в тюрьму, но не выполняйте преступные наказы, вот под таким натиском российских войск они (украинские войска) все равно не выдержат и у них просто не будет возможности сдаться в плен", - призвал своих соотечественников военнопленный.
https://ria.ru/20230701/instruktory-1881622096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Пленный военный ВСУ рассказал, как попал на фронт
Пленный военный ВСУ заявил о плохом моральном духе украинских мобилизованных
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Украинских мобилизованных плохо готовят, стрельбы ограничиваются парой выстрелом, боеприпасов и техники не хватает, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Владимир, видео разговора с которым опубликовало в понедельник Минобороны РФ.
"Пошел в магазин, вручили повестку, скрутили без каких-либо объяснений увезли сразу, и все, давай – в бригаду иди! Как таковой подготовки не было – такие загальные ("общие") занятия. Только тактика, медицина – не больше. Пару раз стрельнули", - сказал он.
По словам пленного, у его подразделения были ржавые автоматы, все время не хватало боеприпасов. Он также пожаловался на отсутствие легкобронированной техники, в том числе машин эвакуации.
У украинских мобилизованных плохой моральный дух, "воевать никто не хочет", считает Владимир.
"Ищите способы как-то обходить это (мобилизацию). Лучше сядьте в тюрьму, но не выполняйте преступные наказы, вот под таким натиском российских войск они (украинские войска) все равно не выдержат и у них просто не будет возможности сдаться в плен", - призвал своих соотечественников военнопленный.
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