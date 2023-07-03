https://ria.ru/20230703/peregovory-1881828411.html
Источник допустил переговоры между Анкарой и Москвой по зерновой сделке
Источник допустил переговоры между Анкарой и Москвой по зерновой сделке - РИА Новости, 03.07.2023
Источник допустил переговоры между Анкарой и Москвой по зерновой сделке
Анкара следит за заявлениями из Москвы по "зерновой сделке", относится к ним с пониманием, переговоры на высшем уровне до 18 июля, когда истекает нынешний срок... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:12
2023-07-03T09:12
2023-07-03T09:12
россия
зерновая сделка
в мире
россельхозбанк
swift
сергей лавров
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873342305_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_ecec7f9ef59239c2052fa9007ec9d9b0.jpg
АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Анкара следит за заявлениями из Москвы по "зерновой сделке", относится к ним с пониманием, переговоры на высшем уровне до 18 июля, когда истекает нынешний срок её действия, вероятны, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что не видит доводов для продления зерновой сделки. "Да, мы знакомы с этими заявлениями, следим за ситуацией, с пониманием относимся к тем проблемам, о которых заявляет российская сторона. Будучи посредниками, мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, в том числе и с западными партнерами. Я не исключаю того, что до нынешнего истечения сроков действия черноморской зерновой инициативы, Анкара и Москва проведут переговоры на различных уровнях, в том числе и на высшем", - сказал собеседник агентства. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
https://ria.ru/20230703/swift-1881815994.html
https://ria.ru/20230702/sdelka-1881790769.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873342305_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_6f1147d6a41000010d6d5172c0c355ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зерновая сделка, в мире, россельхозбанк, swift, сергей лавров, турция
Россия, Зерновая сделка, В мире, Россельхозбанк, SWIFT, Сергей Лавров, Турция
Источник допустил переговоры между Анкарой и Москвой по зерновой сделке
Переговоры между Анкарой и Москвой по зерновой сделке могут состояться до 18 июля
АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Анкара следит за заявлениями из Москвы по "зерновой сделке", относится к ним с пониманием, переговоры на высшем уровне до 18 июля, когда истекает нынешний срок её действия, вероятны, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что не видит доводов для продления зерновой сделки.
СМИ: ЕС рассматривает подключение "дочки" Россельхозбанка к SWIFT
"Да, мы знакомы с этими заявлениями, следим за ситуацией, с пониманием относимся к тем проблемам, о которых заявляет российская сторона. Будучи посредниками, мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, в том числе и с западными партнерами. Я не исключаю того, что до нынешнего истечения сроков действия черноморской зерновой инициативы, Анкара и Москва проведут переговоры на различных уровнях, в том числе и на высшем", - сказал собеседник агентства.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
Медведев призвал расторгнуть зерновую сделку