https://ria.ru/20230703/pens-1881802815.html

Пенс согласился с Байденом, назвавшего Си Цзиньпина диктатором

Пенс согласился с Байденом, назвавшего Си Цзиньпина диктатором - РИА Новости, 03.07.2023

Пенс согласился с Байденом, назвавшего Си Цзиньпина диктатором

Бывший вице-президент США и кандидат на пост главы государства в 2024 году Майк Пенс считает констатацией факта слова нынешнего американского лидера Джо... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T01:15

2023-07-03T01:15

2023-07-03T01:15

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майк пенс

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Бывший вице-президент США и кандидат на пост главы государства в 2024 году Майк Пенс считает констатацией факта слова нынешнего американского лидера Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором". В июне Байден фактически назвал председателя КНР Си "диктатором", когда, комментируя инцидент со сбитым китайским аэростатом, допустил, что его китайский коллега не был в должной мере осведомлен об инциденте и сильно расстроился из-за этого, потому что такое - "большой конфуз для диктаторов". МИД КНР назвал высказывания американской стороны крайне безответственными. По заявлению Пекина, они серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией. “Думаю, что это является констатацией факта”, - заявил Пенс в интервью телеканалу CBS на вопрос, согласен ли он со словами Байдена. Кроме того, Пенс выразил уверенность в необходимости продолжения поставок оружия Тайваню для защиты от Китая. “То что мы хотим - это политика сдерживания”, - добавил он, не став прямо отвечать на вопрос, был бы готов он сам отправить американских военных на защиту Тайваня в случае вторжения КНР. В феврале отношения Пекина и Вашингтона обострились из-за инцидента с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это активно отрицал. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230703/pens-1881801187.html

https://ria.ru/20230629/vizit-1881271387.html

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в мире, сша, китай, тайвань, джо байден, майк пенс, си цзиньпин