Пенс согласился с Байденом, назвавшего Си Цзиньпина диктатором
Пенс назвал слова Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором, констатацией факта
Бывший вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Бывший вице-президент США и кандидат на пост главы государства в 2024 году Майк Пенс считает констатацией факта слова нынешнего американского лидера Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором".
В июне Байден фактически назвал председателя КНР Си "диктатором", когда, комментируя инцидент со сбитым китайским аэростатом, допустил, что его китайский коллега не был в должной мере осведомлен об инциденте и сильно расстроился из-за этого, потому что такое - "большой конфуз для диктаторов". МИД КНР назвал высказывания американской стороны крайне безответственными. По заявлению Пекина, они серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией.
“Думаю, что это является констатацией факта”, - заявил Пенс в интервью телеканалу CBS на вопрос, согласен ли он со словами Байдена.
Кроме того, Пенс выразил уверенность в необходимости продолжения поставок оружия Тайваню для защиты от Китая. “То что мы хотим - это политика сдерживания”, - добавил он, не став прямо отвечать на вопрос, был бы готов он сам отправить американских военных на защиту Тайваня в случае вторжения КНР.
В феврале отношения Пекина и Вашингтона обострились из-за инцидента с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это активно отрицал.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.