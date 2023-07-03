https://ria.ru/20230703/patriot-1881948605.html

В Польше объяснили, зачем им нужны системы Patriot

В Польше объяснили, зачем им нужны системы Patriot - РИА Новости, 03.07.2023

В Польше объяснили, зачем им нужны системы Patriot

Американские и немецкие системы противоракетной обороны Patriot в Польше прикрывают поставки на Украину западного вооружения, заявил журналистам министр... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:50

2023-07-03T15:50

2023-07-03T15:51

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

нато

борис писториус

мариуш блащак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/94/1497939452_0:0:2858:1609_1920x0_80_0_0_150dd95db70d4f9c4a0670e4b3f8c623.jpg

ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Американские и немецкие системы противоракетной обороны Patriot в Польше прикрывают поставки на Украину западного вооружения, заявил журналистам министр национальной обороны Мариуш Блащак, встречаясь в понедельник со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. "Если речь идет о системе Patriot … то мы ценим присутствие этих батарей на польской земле. Польша играет важную роль, если речь идет о поддержке Украины. Это прежде всего через Польшу проходят все поставки техники для Украины. Мы рады, что эта система была укрупнена. У нас есть американские Patriot, немецкие Patriot, так что у нас есть система, которая охраняет поставки на Украину", - сказал Блащак. Он отметил, что попросил Писториуса оставить немецкие Patriot в Польше хотя бы до конца текущего года. "Я подчеркнул, что мы заинтересованы в том, чтобы немецкая система Patriot присутствовала на польской земле как минимум до конца года", - сказал глава польского Минобороны. Германия поставила в Польше свои системы Patriot вместе с экипажами в январе после того, как на территорию республики упала ракета С-300 ПВО Украины, убив двух человек. Всего в Польше развернуто три немецкие системы Patriot, которые обслуживают около 320 военнослужащих Бундесвера. В апреле немецкие СМИ сообщали, что системы ПВО будут оставаться в Польше лишь до июня, после чего польский министр Блащак высказался за более длительное их пребывание в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230702/usa-1881762654.html

https://ria.ru/20230602/patriot-1875867571.html

https://ria.ru/20230629/pvo-1881229727.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, нато, борис писториус, мариуш блащак