https://ria.ru/20230703/partnerstvo-1881813585.html

Медведев рассказал о роли партнерства с Туркменией

Медведев рассказал о роли партнерства с Туркменией - РИА Новости, 03.07.2023

Медведев рассказал о роли партнерства с Туркменией

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что партнерство РФ и Туркмении обеспечивает стабильность и безопасность в... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T07:15

2023-07-03T07:15

2023-07-03T07:15

туркмения

россия

центральная азия

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg

АШХАБАД, 3 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что партнерство РФ и Туркмении обеспечивает стабильность и безопасность в Центральной Азии, сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Об этом зампред Совбеза РФ заявил в поздравлении национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову по случаю его дня рождения (отмечается 29 июня). Медведев отметил в поздравительном послании, что благодаря мудрой политике Бердымухамедова Туркменистан уверенно движется по пути социально-экономического развития, поступательно укрепляет свой авторитет на международной арене. "Убежден, что дальнейшее углубление российско-туркменского стратегического партнерства в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, а также обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии", - подчеркнул зампред Совбеза России. Он пожелал экс-главе Туркмении доброго здоровья, благополучия и новых достижений в государственной деятельности.

https://ria.ru/20230623/prioritety-1879987387.html

https://ria.ru/20230525/gaz-1874045152.html

туркмения

россия

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туркмения, россия, центральная азия, дмитрий медведев