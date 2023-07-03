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Медведев рассказал о роли партнерства с Туркменией - РИА Новости, 03.07.2023
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07:15 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/partnerstvo-1881813585.html
Медведев рассказал о роли партнерства с Туркменией
Медведев рассказал о роли партнерства с Туркменией - РИА Новости, 03.07.2023
Медведев рассказал о роли партнерства с Туркменией
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что партнерство РФ и Туркмении обеспечивает стабильность и безопасность в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T07:15
2023-07-03T07:15
туркмения
россия
центральная азия
дмитрий медведев
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АШХАБАД, 3 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что партнерство РФ и Туркмении обеспечивает стабильность и безопасность в Центральной Азии, сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Об этом зампред Совбеза РФ заявил в поздравлении национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову по случаю его дня рождения (отмечается 29 июня). Медведев отметил в поздравительном послании, что благодаря мудрой политике Бердымухамедова Туркменистан уверенно движется по пути социально-экономического развития, поступательно укрепляет свой авторитет на международной арене. "Убежден, что дальнейшее углубление российско-туркменского стратегического партнерства в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, а также обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии", - подчеркнул зампред Совбеза России. Он пожелал экс-главе Туркмении доброго здоровья, благополучия и новых достижений в государственной деятельности.
https://ria.ru/20230623/prioritety-1879987387.html
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туркмения, россия, центральная азия, дмитрий медведев
Туркмения, Россия, Центральная Азия, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о роли партнерства с Туркменией

Медведев: партнерство России и Туркмении обеспечивает безопасность в Центральной Азии

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 3 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что партнерство РФ и Туркмении обеспечивает стабильность и безопасность в Центральной Азии, сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Об этом зампред Совбеза РФ заявил в поздравлении национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову по случаю его дня рождения (отмечается 29 июня).
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Медведев отметил в поздравительном послании, что благодаря мудрой политике Бердымухамедова Туркменистан уверенно движется по пути социально-экономического развития, поступательно укрепляет свой авторитет на международной арене.
"Убежден, что дальнейшее углубление российско-туркменского стратегического партнерства в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, а также обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии", - подчеркнул зампред Совбеза России.
Он пожелал экс-главе Туркмении доброго здоровья, благополучия и новых достижений в государственной деятельности.
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ТуркменияРоссияЦентральная АзияДмитрий Медведев
 
 
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