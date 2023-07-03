https://ria.ru/20230703/parki-1881993283.html

Парки Московской области за полгода посетили свыше 34 млн человек

Парки Московской области за полгода посетили свыше 34 млн человек - РИА Новости, 03.07.2023

Парки Московской области за полгода посетили свыше 34 млн человек

За последние полгода парки Подмосковья посетили 34,6 млн человек. Это на 6,5 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T18:25

2023-07-03T18:25

2023-07-03T18:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. За последние полгода парки Подмосковья посетили 34,6 млн человек. Это на 6,5 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные министерства благоустройства региона."Лето в самом разгаре, поэтому посещаемость парков заметно растет. Цифры говорят о том, что такие места отдыха пользуются большим спросом у местных жителей и гостей Подмосковья", – рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.Самым популярным стал парк "Пехорка" в Балашихе. Его посетителями стали 1,6 млн человек. Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине занял второе место. Пространство посетили около 1,2 млн гостей. В парк "Сестрорецкий" в Клину пришли свыше 754 тыс. человек.На данный момент в регионе функционирует 184 парка, что в семь раз выше показателей, которые были девять лет назад. Кроме того, по поручению губернатора Андрея Воробьева специалисты продолжат обустройство парков. Изменения коснутся 50 пространств.

https://ria.ru/20230630/tropy-1881548739.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье), михаил хайкин