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Парки Московской области за полгода посетили свыше 34 млн человек - РИА Новости, 03.07.2023
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Новости Подмосковья
 
18:25 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/parki-1881993283.html
Парки Московской области за полгода посетили свыше 34 млн человек
Парки Московской области за полгода посетили свыше 34 млн человек - РИА Новости, 03.07.2023
Парки Московской области за полгода посетили свыше 34 млн человек
За последние полгода парки Подмосковья посетили 34,6 млн человек. Это на 6,5 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:25
2023-07-03T18:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. За последние полгода парки Подмосковья посетили 34,6 млн человек. Это на 6,5 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные министерства благоустройства региона."Лето в самом разгаре, поэтому посещаемость парков заметно растет. Цифры говорят о том, что такие места отдыха пользуются большим спросом у местных жителей и гостей Подмосковья", – рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.Самым популярным стал парк "Пехорка" в Балашихе. Его посетителями стали 1,6 млн человек. Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине занял второе место. Пространство посетили около 1,2 млн гостей. В парк "Сестрорецкий" в Клину пришли свыше 754 тыс. человек.На данный момент в регионе функционирует 184 парка, что в семь раз выше показателей, которые были девять лет назад. Кроме того, по поручению губернатора Андрея Воробьева специалисты продолжат обустройство парков. Изменения коснутся 50 пространств.
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин

Парки Московской области за полгода посетили свыше 34 млн человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке
Отдыхающие в парке - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. За последние полгода парки Подмосковья посетили 34,6 млн человек. Это на 6,5 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные министерства благоустройства региона.
"Лето в самом разгаре, поэтому посещаемость парков заметно растет. Цифры говорят о том, что такие места отдыха пользуются большим спросом у местных жителей и гостей Подмосковья", – рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.
Самым популярным стал парк "Пехорка" в Балашихе. Его посетителями стали 1,6 млн человек. Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине занял второе место. Пространство посетили около 1,2 млн гостей. В парк "Сестрорецкий" в Клину пришли свыше 754 тыс. человек.
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На данный момент в регионе функционирует 184 парка, что в семь раз выше показателей, которые были девять лет назад. Кроме того, по поручению губернатора Андрея Воробьева специалисты продолжат обустройство парков. Изменения коснутся 50 пространств.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
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