https://ria.ru/20230703/palestina-1882023255.html
СМИ: Палестина прекратит все контакты с Израилем из-за операции в Дженине
СМИ: Палестина прекратит все контакты с Израилем из-за операции в Дженине - РИА Новости, 03.07.2023
СМИ: Палестина прекратит все контакты с Израилем из-за операции в Дженине
Палестинское руководство приняло решение прекратить все контакты с Израилем, сообщает агентство ВАФА. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T21:53
2023-07-03T21:53
2023-07-03T21:53
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палестина
израиль
биньямин нетаньяху
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ГАЗА, 3 июл - РИА Новости. Палестинское руководство приняло решение прекратить все контакты с Израилем, сообщает агентство ВАФА."Палестинское руководство приняло сегодня решение прекратить все контакты с израильской стороной", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что также было решено созвать экстренное совещание глав палестинских фракций с целью согласования позиции по противостоянию действиям Израиля.В ночь на понедельник пресс-служба армии Израиля сообщила о масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. Израильская армия заявила, что нанесла более десяти авиаударов по инфраструктуре палестинских боевиков. Израильские силовики также заявили, что обнаружили и конфисковали самодельную ракетную установку, оружие и боеприпасы.Министр обороны Израиля Йоав Галант в понедельник днем заявил, что крупная операция израильской армии в городе Дженин проходит в соответствии с планом. Он отметил, что по местным террористическим ячейкам нанесен значительный удар. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее в понедельник провел оперативное совещание с руководством армии и силовых структур, на котором обсуждался ход операции.
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в мире, палестина, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Палестина, Израиль, Биньямин Нетаньяху
СМИ: Палестина прекратит все контакты с Израилем из-за операции в Дженине
ВАФА: власти Палестины решили прекратить все контакты с Израилем из-за операции в Дженине