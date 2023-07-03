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Число погибших палестинцев во время операции Израиля выросло до четырех - РИА Новости, 03.07.2023
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05:38 03.07.2023 (обновлено: 06:04 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/palestina-1881810413.html
Число погибших палестинцев во время операции Израиля выросло до четырех
Число погибших палестинцев во время операции Израиля выросло до четырех - РИА Новости, 03.07.2023
Число погибших палестинцев во время операции Израиля выросло до четырех
Число погибших палестинцев во время ночной операции израильских силовиков в городе Дженин на Западном берегу выросло до четырех, сообщил минздрав Палестины. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T05:38
2023-07-03T06:04
в мире
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рамалла
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ГАЗА, 3 июл — РИА Новости. Число погибших палестинцев во время ночной операции израильских силовиков в городе Дженин на Западном берегу выросло до четырех, сообщил минздрав Палестины.Ранее в ведомстве говорили о двух погибших и еще десяти раненых."Три палестинца погибли в городе Дженин, один погиб в городе Рамалла. Более десяти человек пострадали, в том числе трое находятся в тяжелом состоянии", — добавили в министерстве.Погибшим в Рамалле оказался студент из сектора Газа. В Рамалле протестуют против ночной израильской операции в Дженине.Палестинские СМИ пишут, что перестрелки еще продолжаются.В ночь на понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ЦАХАЛ начала масштабную контртеррористическую операцию в городе на Западном берегу. Согласно заявлению властей, израильские силовики атаковали штаб-квартиру, используемую местными боевиками в качестве пункта сбора и планирования террористических атак против Израиля. Там также, предположительно, располагался склад по хранению оружия и взрывчатки. Разыскиваемые палестинцы использовали это место в качестве убежища, добавляли в пресс-службе.
https://ria.ru/20230622/konflikt-1879843018.html
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в мире, израиль, рамалла, палестина
В мире, Израиль, Рамалла, Палестина
Число погибших палестинцев во время операции Израиля выросло до четырех

Минздрав Палестины: число погибших жителей во время операции Израиля выросло до четырех

© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 3 июл — РИА Новости. Число погибших палестинцев во время ночной операции израильских силовиков в городе Дженин на Западном берегу выросло до четырех, сообщил минздрав Палестины.
Ранее в ведомстве говорили о двух погибших и еще десяти раненых.
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"Три палестинца погибли в городе Дженин, один погиб в городе Рамалла. Более десяти человек пострадали, в том числе трое находятся в тяжелом состоянии", — добавили в министерстве.
Погибшим в Рамалле оказался студент из сектора Газа. В Рамалле протестуют против ночной израильской операции в Дженине.
Палестинские СМИ пишут, что перестрелки еще продолжаются.
В ночь на понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ЦАХАЛ начала масштабную контртеррористическую операцию в городе на Западном берегу. Согласно заявлению властей, израильские силовики атаковали штаб-квартиру, используемую местными боевиками в качестве пункта сбора и планирования террористических атак против Израиля. Там также, предположительно, располагался склад по хранению оружия и взрывчатки. Разыскиваемые палестинцы использовали это место в качестве убежища, добавляли в пресс-службе.
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