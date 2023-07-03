https://ria.ru/20230703/palestina-1881808403.html
В результате действий Израиля в Дженине погибли два палестинца
В результате действий Израиля в Дженине погибли два палестинца - РИА Новости, 03.07.2023
В результате действий Израиля в Дженине погибли два палестинца
Два человека погибли, еще десять пострадали в городе Дженин на Западном берегу в результате операции израильских силовиков, сообщил минздрав Палестины. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T04:12
2023-07-03T04:12
2023-07-03T04:29
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ГАЗА, 3 июл — РИА Новости. Два человека погибли, еще десять пострадали в городе Дженин на Западном берегу в результате операции израильских силовиков, сообщил минздрав Палестины."Два палестинца погибли этой ночью и десять человек получили ранения во время израильской масштабной операции в городе Дженин", — уточнило ведомство.В ночь на понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ЦАХАЛ начала масштабную контртеррористическую операцию в городе на Западном берегу. Согласно заявлению властей, израильские силовики атаковали штаб-квартиру, используемую местными боевиками в качестве пункта сбора и планирования террористических атак против Израиля. Там также, предположительно, располагался склад по хранению оружия и взрывчатки. Разыскиваемые палестинцы использовали это место в качестве убежища, добавляли в пресс-службе.Ранее палестинский минздрав сообщил о гибели одного человека и ранении еще одного местного жителя в результате израильского авиаудара по Дженину, который предшествовал началу контртеррористической операции.
https://ria.ru/20230608/palestina-1876840359.html
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в мире, израиль, палестина
В мире, Израиль, Палестина
В результате действий Израиля в Дженине погибли два палестинца
Минздрав Палестины: в результате действий Израиля в Дженине погибли два палестинца
ГАЗА, 3 июл — РИА Новости. Два человека погибли, еще десять пострадали в городе Дженин на Западном берегу в результате операции израильских силовиков, сообщил минздрав Палестины.
«
"Два палестинца погибли этой ночью и десять человек получили ранения во время израильской масштабной операции в городе Дженин", — уточнило ведомство.
В ночь на понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ЦАХАЛ начала масштабную контртеррористическую операцию в городе на Западном берегу. Согласно заявлению властей, израильские силовики атаковали штаб-квартиру, используемую местными боевиками в качестве пункта сбора и планирования террористических атак против Израиля. Там также, предположительно, располагался склад по хранению оружия и взрывчатки. Разыскиваемые палестинцы использовали это место в качестве убежища, добавляли в пресс-службе.
Ранее палестинский минздрав сообщил о гибели одного человека и ранении еще одного местного жителя в результате израильского авиаудара по Дженину, который предшествовал началу контртеррористической операции.
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