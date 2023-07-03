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ЦАХАЛ заявил о проведении масштабной операции на Западном берегу

ЦАХАЛ заявил о проведении масштабной операции на Западном берегу - РИА Новости, 03.07.2023

ЦАХАЛ заявил о проведении масштабной операции на Западном берегу

Израильские военные начали масштабную контртеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу, передает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T02:45

2023-07-03T02:45

2023-07-03T02:48

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл — РИА Новости. Израильские военные начали масштабную контртеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу, передает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Силы безопасности в настоящий момент проводят масштабную контртеррористическую операцию в окрестностях города Дженин и одноименном лагере беженцев", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, израильские силовики атаковали штаб-квартиру, используемую местными боевиками в качестве пункта сбора и планирования террористических атак против Израиля. Отмечается, что там также располагался склад по хранению оружия и взрывчатки. Разыскиваемые израильскими силовиками палестинцы использовали это место в качестве убежища, добавили представители ЦАХАЛ. Ранее палестинский минздрав сообщил о гибели местного жителя и ранении еще одного в результате израильского авиаудара по Дженину, который предшествовал началу контртеррористической операции.Тем временем жители города публикуют в соцсетях скриншоты с смс, в которых армия Израиля призывает "оставаться дома", так как в районе "работают силы безопасности".

https://ria.ru/20230702/siriya-1881791535.html

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в мире, израиль, армия обороны израиля