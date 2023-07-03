https://ria.ru/20230703/pakistan-1881810108.html

Глава МИД Пакистана надеется на укрепление отношений с Россией

Глава МИД Пакистана надеется на укрепление отношений с Россией - РИА Новости, 03.07.2023

Глава МИД Пакистана надеется на укрепление отношений с Россией

Глава МИД Пакистана Билавала Бхутто Зардари, находящийся с визитом в Японии, в интервью телекомпании NHK заявил, что надеется на укрепление отношений с Россией. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T05:32

2023-07-03T05:32

2023-07-03T05:32

пакистан

россия

билавал бхутто зардари

в мире

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ТОКИО, 3 июл – РИА Новости. Глава МИД Пакистана Билавала Бхутто Зардари, находящийся с визитом в Японии, в интервью телекомпании NHK заявил, что надеется на укрепление отношений с Россией. "Отношения Пакистана и России находятся (развиваются) в позитивной траектории, и я надеюсь, что они будут все сильнее и сильнее", - сказал министр. Он пояснил позицию своей страны и по поводу начала экспорта российской нефти. "Я не думаю, что наша цель не в том, чтобы переместить импорт от кого-то одного на кого-то другого. Наша цель в том, чтобы удовлетворить энергетические потребности нашего народа", - сказал Бхутто. Телеканал далее приводит его слова о том, что в сложной экономической ситуации Пакистану необходимо укрепление отношений с Россией. В то же время министр подчеркнул, что Пакистан не намерен примыкать к каким-либо блокам и группам, стране важны не только отношения с Россией, но и с западными странами. В понедельник Билавала Бхутто Зардари встретится с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси и премьер-министром Японии Фумио Кисидой. С июня Пакистан начал экспорт российской нефти. Сообщалось о двух партиях нефти, вторая объемом 55 тысяч тонн нефти марки Urals прибыла в пакистанский порт Карачи в конце июня. Пакистан в апреле этого года разместил первый заказ на 100 тысяч тонн российской сырой нефти после многомесячных переговоров между двумя странами по условиям сделки. Первый груз российской нефти в рамках сделки пакистанский порт принял в начале июня. Российская нефть поставляется на Пакистанский нефтеперерабатывающий завод Pakistan Refinery Limited, который смешивает ее с нефтью сорта Arabian light для переработки. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 16 июня сообщал, что Россия начала поставки нефти в Пакистан с оплатой в дружественных валютах, цена по ним складывается так же, как и для других покупателей, специальной скидки нет. Министр нефти Пакистана Мусадик Малик заявлял, что страна оплатила свой первый импорт российской нефти в юанях. Пакистан импортирует 70% сырой нефти, которая перерабатывается компаниями Pakistan Refinery Limited, National Refinery Limited, Pak Arab Refinery Limited и Byco Petroleum. Остальные 30% производятся и перерабатываются местным предприятием Attock Refinery Limited.

https://ria.ru/20230616/neft-1878754226.html

https://ria.ru/20230130/energetika-1848364500.html

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пакистан, россия, билавал бхутто зардари, в мире