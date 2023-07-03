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В Германии рассказали, как Украине удалось разочаровать весь Запад
В Германии рассказали, как Украине удалось разочаровать весь Запад - РИА Новости, 03.07.2023
В Германии рассказали, как Украине удалось разочаровать весь Запад
Украина не оправдала надежд Запада, потеряв отправленную ей технику спустя месяц, пишет обозреватель Berliner Zeitung Франц Беки. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T03:54
2023-07-03T03:54
2023-07-03T03:54
специальная военная операция на украине
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украина
киев
германия
владимир путин
leopard 2
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украина не оправдала надежд Запада, потеряв отправленную ей технику спустя месяц, пишет обозреватель Berliner Zeitung Франц Беки."С большими ожиданиями западные государства поставили Украине танки и бронетранспортеры в надежде, что использование этих боевых машин позволит добиться значительных успехов. Примерно через месяц после начала летнего наступления Украины наступило разочарование", — заявил автор.Журналист подчеркнул, что поддержка Киева Берлином "стоила жизней и денег". По его словам, к 2023 году Германия выделила около пяти с половиной миллиардов евро для обеспечения военной поддержки Украины. Это, заключил Беки, значительные вложения по сравнению с отправленными в 2022 году двумя миллиардами.Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин с начала контрнаступления. Ранее он отмечал, что украинские войска в результате наступления понесли большие потери, не сумев добиться успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230630/tanki-1881437555.html
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в мире, украина, киев, германия, владимир путин, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Германия, Владимир Путин, Leopard 2
В Германии рассказали, как Украине удалось разочаровать весь Запад
Berliner Zeitung: Киев не оправдал ожиданий Запада, потеряв отправленную ему бронетехнику