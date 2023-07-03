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В Германии рассказали, как Украине удалось разочаровать весь Запад - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:54 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/ozhidaniya-1881807358.html
В Германии рассказали, как Украине удалось разочаровать весь Запад
В Германии рассказали, как Украине удалось разочаровать весь Запад - РИА Новости, 03.07.2023
В Германии рассказали, как Украине удалось разочаровать весь Запад
Украина не оправдала надежд Запада, потеряв отправленную ей технику спустя месяц, пишет обозреватель Berliner Zeitung Франц Беки. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T03:54
2023-07-03T03:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
германия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украина не оправдала надежд Запада, потеряв отправленную ей технику спустя месяц, пишет обозреватель Berliner Zeitung Франц Беки."С большими ожиданиями западные государства поставили Украине танки и бронетранспортеры в надежде, что использование этих боевых машин позволит добиться значительных успехов. Примерно через месяц после начала летнего наступления Украины наступило разочарование", — заявил автор.Журналист подчеркнул, что поддержка Киева Берлином "стоила жизней и денег". По его словам, к 2023 году Германия выделила около пяти с половиной миллиардов евро для обеспечения военной поддержки Украины. Это, заключил Беки, значительные вложения по сравнению с отправленными в 2022 году двумя миллиардами.Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин с начала контрнаступления. Ранее он отмечал, что украинские войска в результате наступления понесли большие потери, не сумев добиться успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230630/tanki-1881437555.html
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в мире, украина, киев, германия, владимир путин, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Германия, Владимир Путин, Leopard 2
В Германии рассказали, как Украине удалось разочаровать весь Запад

Berliner Zeitung: Киев не оправдал ожиданий Запада, потеряв отправленную ему бронетехнику

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украина не оправдала надежд Запада, потеряв отправленную ей технику спустя месяц, пишет обозреватель Berliner Zeitung Франц Беки.
«
"С большими ожиданиями западные государства поставили Украине танки и бронетранспортеры в надежде, что использование этих боевых машин позволит добиться значительных успехов. Примерно через месяц после начала летнего наступления Украины наступило разочарование", — заявил автор.
Журналист подчеркнул, что поддержка Киева Берлином "стоила жизней и денег". По его словам, к 2023 году Германия выделила около пяти с половиной миллиардов евро для обеспечения военной поддержки Украины. Это, заключил Беки, значительные вложения по сравнению с отправленными в 2022 году двумя миллиардами.
Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин с начала контрнаступления. Ранее он отмечал, что украинские войска в результате наступления понесли большие потери, не сумев добиться успеха ни на одном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевГерманияВладимир ПутинLeopard 2
 
 
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