https://ria.ru/20230703/otoplenie-1881955785.html

Подмосковье готовится к отопительному сезону с опережением графика

Подмосковье готовится к отопительному сезону с опережением графика - РИА Новости, 03.07.2023

Подмосковье готовится к отопительному сезону с опережением графика

Подготовка к отопительному сезону в Московской области идет с опережением – уже завершено более 40% работ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:14

2023-07-03T16:14

2023-07-03T16:14

новости подмосковья

андрей воробьев

отопительный сезон 2023-2024 в россии

лыткарино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подготовка к отопительному сезону в Московской области идет с опережением – уже завершено более 40% работ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.В полном объеме подготовка должна завершиться до 15 сентября. Эту тему обсудили на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с региональным правительством и главами муниципалитетов."Сейчас у нас идет большая работа по подготовке ЖКХ к отопительному сезону – и промывка систем, и капитальный ремонт сетей, котельных, их замена на более энергоэффективные, реализация концессионных проектов. Все это имеет очень важное значение. Объем работ, который мы фиксируем на 1 июля, составляет 41%. Попрошу глав территорий, которые, я знаю, данную тему сопровождают, продолжать эту важную работу", - сказал Воробьев.В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся тепловые и гидравлические испытания, ремонт и модернизация котельных и теплосетей, систем электроснабжения, промывка котлов и тепловых сетей, создается запас топлива, ресурсов для аварийно-восстановительных работ. Кроме того, отрабатывается взаимодействие в случае аварийных ситуаций. С помощью центра управления регионом ведется контроль за выполнением работ.На территории Московской области более 53 тысяч многоквартирных домов (МКД), 2,7 тысячи котельных, около 260 тысяч километров сетей, в том числе 11 тысяч - тепловых. К отопительному сезону уже подготовлена 891 котельная, обслуживающая почти 14,9 тысячи МКД. Работы коснулись более двух миллионов граждан."Подготовку мы должны завершить до 15 сентября. Это не только котельные, но и МКД, центральные тепловые пункты, подстанции, газопроводы и все виды сетей – электросети, тепло, вода. Готовим 45 тысяч тонн резервного топлива на случай прерывания подачи газа. На 2023 год большая программа - мы должны ввести 3917 объектов по программам ремонтов, 412 из которых уже готовы, и 261 – по инвестиционным программам, на четырех из них - работы завершены", - отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.Так, в рамках инвестпроектов в Воскресенске модернизировали теплосети, в Лыткарине - теплотрассу, в Красногорске - реконструировали тепловую котельную, а в Лобне - магистральный трубопровод."У нас была очень сложная ситуация по Химкам этой зимой. Там запланирован ремонт 74 объектов. Мы туда выезжаем каждую неделю. Сегодня из 20 участков сетей, которые мы обещали людям привести в порядок, уже полностью завершили восемь, еще 12 - в работе", - добавил Самарин.

https://ria.ru/20230622/sezon-1879858431.html

https://ria.ru/20230510/teploseti-1870816388.html

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Алёна Пава

андрей воробьев, отопительный сезон 2023-2024 в россии, лыткарино, московская область (подмосковье)