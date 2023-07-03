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Замглавы МИД России обсудил с послом Китая взаимодействие стран в ООН
Замглавы МИД России обсудил с послом Китая взаимодействие стран в ООН - РИА Новости, 03.07.2023
Замглавы МИД России обсудил с послом Китая взаимодействие стран в ООН
Замглавы МИД России Сергей Вершинин и посол Китая в России Чжан Ханьхуэем в ходе телефонного разговора обсудили вопросы взаимодействия Москвы и Пекина на... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T20:37
2023-07-03T20:37
2023-07-03T20:38
россия
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пекин
чжан ханьхуэй
оон
сергей вершинин
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин и посол Китая в России Чжан Ханьхуэем в ходе телефонного разговора обсудили вопросы взаимодействия Москвы и Пекина на площадке ООН, сообщили в МИД России. "Стороны подробно обсудили актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Пекина на площадке ООН, включая ее Совет безопасности и Генеральную ассамблею", - говорится в сообщении. Стороны в очередной раз подтвердили совпадение подходов двух стран к ключевым вопросам международной повестки, которое опирается на особые российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, отмечается в документе.
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Россия, Москва, Пекин, Чжан Ханьхуэй, ООН, Сергей Вершинин, В мире
Замглавы МИД России обсудил с послом Китая взаимодействие стран в ООН
Замглавы МИД России Вершинин обсудил с послом Китая Чжан Ханьхуэем взаимодействие в ООН