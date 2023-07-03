https://ria.ru/20230703/osuzhdenie-1881805215.html

Иран осудил саммит "За свободный Иран" в Париже

Иран осудил саммит "За свободный Иран" в Париже - РИА Новости, 03.07.2023

Иран осудил саммит "За свободный Иран" в Париже

Иран осудил саммит "За свободный Иран", организованный местным офисом группировки "Организация моджахедов иранского народа" (ОМИН) в Париже при участии бывшего... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T02:53

2023-07-03T02:53

2023-07-03T02:53

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Иран осудил саммит "За свободный Иран", организованный местным офисом группировки "Организация моджахедов иранского народа" (ОМИН) в Париже при участии бывшего вице-президента США Майка Пенса и экс-советника по нацбезопасности США Джона Болтона, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Как отметил иранский дипломат, вызывает удивление проведение подобного мероприятия на фоне обострения политической ситуации во Франции и продолжающихся уже несколько дней беспорядков. "Проведение во Франции саммита террористической группировки ОМИН вместе с недовольством и протестами населения этой страны вызвано игнорированием французским правительством требований своих граждан и продолжением политической поддержки террористических группировок. Террористы, предавшие свою страну и нацию, совершив возмутительные преступления, без колебаний предадут своих зарубежных сторонников", - приводит агентство Tasnim слова Канаани. В минувшую субботу в Париже прошел саммит "За свободный Иран", организованный местным офисом "Организации моджахедов иранского народа" (ОМИН). Он же носит название "Национальный совет сопротивления Ирана". Группировка признана террористической в Иране. Основной темой саммита стала борьба за якобы создание демократической республики в Иране. Как отмечали СМИ, на саммите приняли участие бывшие вице-президент и советник по нацбезопасности США при экс-президенте Дональде Трампе Майк Пенс и Джон Болтон. При этом в начале июня состоялся телефонный разговор президентов Франции и Ирана Эмануэля Макрона с Эбрахима Раиси по поводу расширения взаимодействия между странами и возможной отмены санкций. Группировка ОМИН играла важную роль в ходе иранской революции и ирано-иракской войны. Эта леворадикальная группа вела борьбу против Исламской Республики Иран после исламской революции и прихода к власти аятоллы Хомейни. Пик деятельности группировки в Иране пришелся на 1981 год, когда ОМИН организовали теракт, убивший президента Ирана Мохаммеда Раджаи и премьер-министра Мохаммеда Бахонара. Потерпев поражение в Иране, группировка перебазировалась в Ирак, который в 1980-е годы вел войну с Ираном. В 2003 году группировка была разоружена в ходе вторжения в Ирак международной коалиции во главе с США. Новые власти Ирака, где большинство населения, как и в Иране, составляют мусульмане-шииты, заявили, что не позволят ОМИН действовать на своей территории. Крупнейший лагерь ОМИН в Ираке "Ашраф" был взят штурмом иракскими силами безопасности в 2011 году. Жители "Ашрафа" переместились в лагерь "Свобода". США на протяжении ряда лет занимались вывозом членов ОМИН из Ирака в третьи страны. Международные организации критиковали как боевиков ОМИН, так и иракские силы за многочисленные нарушения прав человека, пытки и убийства. Сейчас самая крупная ячейка ОМИН базируется в Албании, а также во Франции.

https://ria.ru/20230702/iran-1881782965.html

https://ria.ru/20230601/iran-1875531763.html

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в мире, иран, сша, ирак, майк пенс, джон болтон, дональд трамп