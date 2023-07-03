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В Ватикане планируют создать совещательный орган по Украине
В Ватикане планируют создать совещательный орган по Украине - РИА Новости, 03.07.2023
В Ватикане планируют создать совещательный орган по Украине
Папа римский Франциск после визита своего посланника по урегулированию кардинала Маттео Дзуппи в Москву и Киев планирует создать в Ватикане совещательный орган... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:58
2023-07-03T13:58
2023-07-03T13:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
маттео дзуппи
ватикан
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Папа римский Франциск после визита своего посланника по урегулированию кардинала Маттео Дзуппи в Москву и Киев планирует создать в Ватикане совещательный орган с участием представителей России, Украины и других стран, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом. "После поездки кардинала Дзуппи в Россию и на Украину сейчас речь идет о создании некого совещательного, органа-клуба, дискуссионного стола, круглого стола на территории Ватикана, нейтральной территории, чтобы ни у кого не было вопросов. Пригласить туда с нашей стороны Ушакова (помощника президента РФ – ред.), кого-то с украинской стороны по представлению президента Украины и начать дискутировать о международных взаимоотношениях, гуманитарных вопросах, приглашать, заинтересованные стороны представителей западных стран, других представителей, чтобы в итоге уже перейти к какой-то конкретике, касающейся урегулирования", - сказал Севастьянов. В ходе визита в Москву 28 и 29 июня кардинал Дзуппи встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством и священноначалием России. Киев Дзуппи посещал 5-6 июня.
https://ria.ru/20230629/ukraina-1881204274.html
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россия, украина, маттео дзуппи, ватикан, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Маттео Дзуппи, Ватикан, В мире
В Ватикане планируют создать совещательный орган по Украине
Севастьянов: папа римский Франциск хочет создать в Ватикане совещательный орган по Украине