https://ria.ru/20230703/opravdanie-1881812207.html

Четверо обвиняемых по делу об убийстве в Кемерово просят оправдания

Четверо обвиняемых по делу об убийстве в Кемерово просят оправдания - РИА Новости, 03.07.2023

Четверо обвиняемых по делу об убийстве в Кемерово просят оправдания

Четверо из пятерых обвиняемых сотрудников полиции Ленинского и Центрального УВД Кемерово, обвиняемых по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой ее бывшим... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T06:48

2023-07-03T06:48

2023-07-03T06:48

происшествия

кемерово

россия

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КЕМЕРОВО, 3 июл – РИА Новости. Четверо из пятерых обвиняемых сотрудников полиции Ленинского и Центрального УВД Кемерово, обвиняемых по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой ее бывшим парнем, просят суд вынести им оправдательный приговор, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда города Кемерово. Фигурантами дела являются пять человек. Уголовные дела по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) были возбуждены в отношении двух бывших полицейских Ленинского УВД по Кемерово, не выехавших на помощь Пехтелевой, и трех сотрудниц Центрального УВД по Кемерово, которые не довели информацию, полученную от службы "112", до нарядов ППС, ДПС, Росгвардии. Гособвинение запросило двум полицейским из Ленинского ОВД по 3,5 года колонии общего режима, трем сотрудницам дежурной части из Центрального УВД - от 2,5 до 3,5 лет колонии общего режима. "Хочу выразить слова соболезнования родственникам и близким людям девушки, но в первую очередь матери, которая растила, воспитывала, вкладывала всю себя... в свою дочь. По данному уголовному делу прошу меня оправдать, так как я не совершал того деяния, в котором меня обвиняют, и действовал в рамках тех правовых норм, которые были установлены законодательством Российской Федерации и приказами руководства министерства внутренних дел", – сказал обвиняемый Михаил Балашов. Также с просьбой оправдать по данному уголовному делу выступили Дмитрий Тарицын, Кристина Юдинцева и Мария Дунаева. Анна Пономарева от выступления в прениях отказалась. Также все подсудимые отказались от последнего слова. В январе 2020 года в Кемерово 23-летнюю Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав Канюс, с которым девушка разорвала отношения, в июле 2022 года он получил 17 лет колонии строгого режима. История получила большой резонанс, когда выяснилось, что соседи, слышавшие шум в квартире, долго и безуспешно пытались вызвать полицию, названивая в службу "112". Из расшифровки обращений жильцов дома в службу "112" следовало, что соседи пытались вызвать полицию из-за криков девушки, сделав минимум семь звонков, в последнем они сообщили, что вызвали полицейских полтора часа назад, но так никто и не приехал, они своими силами вскрыли дверь - девушка уже была мертва.

https://ria.ru/20230630/sizo-1881362838.html

https://ria.ru/20230701/vzyatka-1881645419.html

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происшествия, кемерово, россия