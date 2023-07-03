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В Башкирии хирурги спасли мальчика, которому собака откусила нос - РИА Новости, 03.07.2023
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13:25 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/operatsiya-1881904816.html
В Башкирии хирурги спасли мальчика, которому собака откусила нос
В Башкирии хирурги спасли мальчика, которому собака откусила нос - РИА Новости, 03.07.2023
В Башкирии хирурги спасли мальчика, которому собака откусила нос
Собака откусила нос подростку в Уфе, хирурги спасли мальчика, восстановив анатомию лица, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:25
2023-07-03T13:25
здоровье - общество
уфа
республика башкортостан
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УФА, 3 июл – РИА Новости. Собака откусила нос подростку в Уфе, хирурги спасли мальчика, восстановив анатомию лица, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в Telegram-канале. "На 14-летнего мальчика напала его собака, откусив 3/4 носа и существенно повредив верхнюю губу. Врачи республиканской детской клинической больницы провели сложную реконструктивно-пластическую операцию по восстановлению верхней губы и носа, в ходе которой полностью удалось восстановить анатомию лицевой области. В настоящее время пациент находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение", - написал министр. По словам Рахматуллина, после выписки ребенок будет направлен в Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, где ему проведут еще одну пластическую операцию. &quot;В летний период растет уровень детского травматизма. С начала лета только в травмпункт РДКБ обратились более 1,6 тысячи человек. Многие из них столкнулись с агрессией со стороны собак. Дети, особенно маленькие, часто воспринимают домашних животных как игрушки. Поэтому любят их обнимать, трогать, гладить и дергать за хвост. Поговорите с ребенком о том, как нужно обращаться с собаками. Берегите детей&quot;, - обратился глава башкирского Минздрава к родителям.
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уфа
республика башкортостан
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здоровье - общество, уфа, республика башкортостан
Здоровье - Общество, Уфа, Республика Башкортостан
В Башкирии хирурги спасли мальчика, которому собака откусила нос

Хирурги восстановили анатомию лица 14-летнему мальчику в Уфе, которому собака откусила нос

© РИА Новости / Кирилл ШипицинОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Операционная . Архивное фото
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УФА, 3 июл – РИА Новости. Собака откусила нос подростку в Уфе, хирурги спасли мальчика, восстановив анатомию лица, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в Telegram-канале.
«
"На 14-летнего мальчика напала его собака, откусив 3/4 носа и существенно повредив верхнюю губу. Врачи республиканской детской клинической больницы провели сложную реконструктивно-пластическую операцию по восстановлению верхней губы и носа, в ходе которой полностью удалось восстановить анатомию лицевой области. В настоящее время пациент находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение", - написал министр.
По словам Рахматуллина, после выписки ребенок будет направлен в Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, где ему проведут еще одну пластическую операцию.
«

"В летний период растет уровень детского травматизма. С начала лета только в травмпункт РДКБ обратились более 1,6 тысячи человек. Многие из них столкнулись с агрессией со стороны собак. Дети, особенно маленькие, часто воспринимают домашних животных как игрушки. Поэтому любят их обнимать, трогать, гладить и дергать за хвост. Поговорите с ребенком о том, как нужно обращаться с собаками. Берегите детей", - обратился глава башкирского Минздрава к родителям.

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Здоровье - ОбществоУфаРеспублика Башкортостан
 
 
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