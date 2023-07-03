https://ria.ru/20230703/operatsiya-1881904816.html

В Башкирии хирурги спасли мальчика, которому собака откусила нос

В Башкирии хирурги спасли мальчика, которому собака откусила нос - РИА Новости, 03.07.2023

В Башкирии хирурги спасли мальчика, которому собака откусила нос

Собака откусила нос подростку в Уфе, хирурги спасли мальчика, восстановив анатомию лица, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:25

2023-07-03T13:25

2023-07-03T13:25

здоровье - общество

уфа

республика башкортостан

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УФА, 3 июл – РИА Новости. Собака откусила нос подростку в Уфе, хирурги спасли мальчика, восстановив анатомию лица, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в Telegram-канале. "На 14-летнего мальчика напала его собака, откусив 3/4 носа и существенно повредив верхнюю губу. Врачи республиканской детской клинической больницы провели сложную реконструктивно-пластическую операцию по восстановлению верхней губы и носа, в ходе которой полностью удалось восстановить анатомию лицевой области. В настоящее время пациент находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение", - написал министр. По словам Рахматуллина, после выписки ребенок будет направлен в Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, где ему проведут еще одну пластическую операцию. "В летний период растет уровень детского травматизма. С начала лета только в травмпункт РДКБ обратились более 1,6 тысячи человек. Многие из них столкнулись с агрессией со стороны собак. Дети, особенно маленькие, часто воспринимают домашних животных как игрушки. Поэтому любят их обнимать, трогать, гладить и дергать за хвост. Поговорите с ребенком о том, как нужно обращаться с собаками. Берегите детей", - обратился глава башкирского Минздрава к родителям.

https://ria.ru/20220728/pitomets-1805574295.html

уфа

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, уфа, республика башкортостан