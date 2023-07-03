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Шойгу рассказал о формировании Московского и Ленинградского военных округов - РИА Новости, 03.07.2023
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12:56 03.07.2023 (обновлено: 13:20 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/okruga-1881892095.html
Шойгу рассказал о формировании Московского и Ленинградского военных округов
Шойгу рассказал о формировании Московского и Ленинградского военных округов - РИА Новости, 03.07.2023
Шойгу рассказал о формировании Московского и Ленинградского военных округов
В России продолжается создание Московского и Ленинградского военных округов, сейчас формируются их органы управления, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:56
2023-07-03T13:20
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В России продолжается создание Московского и Ленинградского военных округов, сейчас формируются их органы управления, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании."Формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус. &lt;...&gt; Одновременно с комплектованием личным составом осуществляется плановая поставка вооружения, военной и специальной техники, проводится подготовка военнослужащих и слаживание подразделений", — сказал глава оборонного ведомства.Как сообщал Шойгу в конце декабря, решение о создании МВО и ЛВО стало ответом на расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии.В этом году в российских вооруженных силах сформируют, помимо двух новых военных округов, общевойсковую и воздушную армии, армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад, отмечал в начале июня замначальника Генштаба Евгений Бурдинский.Финляндия и Швеция в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема необходимо получить одобрение всех членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки, заявка Швеции пока не получила одобрения Турции.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу рассказал о формировании Московского и Ленинградского военных округов

Шойгу: создаются органы управления МВО и ЛВО, поставляют вооружение, готовят личный состав

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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Здание Министерства обороны Российской Федерации . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В России продолжается создание Московского и Ленинградского военных округов, сейчас формируются их органы управления, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус. <...> Одновременно с комплектованием личным составом осуществляется плановая поставка вооружения, военной и специальной техники, проводится подготовка военнослужащих и слаживание подразделений", — сказал глава оборонного ведомства.
Как сообщал Шойгу в конце декабря, решение о создании МВО и ЛВО стало ответом на расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии.
В этом году в российских вооруженных силах сформируют, помимо двух новых военных округов, общевойсковую и воздушную армии, армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад, отмечал в начале июня замначальника Генштаба Евгений Бурдинский.
Финляндия и Швеция в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема необходимо получить одобрение всех членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки, заявка Швеции пока не получила одобрения Турции.
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