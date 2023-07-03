https://ria.ru/20230703/okruga-1881892095.html

Шойгу рассказал о формировании Московского и Ленинградского военных округов

Шойгу рассказал о формировании Московского и Ленинградского военных округов - РИА Новости, 03.07.2023

Шойгу рассказал о формировании Московского и Ленинградского военных округов

В России продолжается создание Московского и Ленинградского военных округов, сейчас формируются их органы управления, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:56

2023-07-03T12:56

2023-07-03T13:20

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В России продолжается создание Московского и Ленинградского военных округов, сейчас формируются их органы управления, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании."Формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус. <...> Одновременно с комплектованием личным составом осуществляется плановая поставка вооружения, военной и специальной техники, проводится подготовка военнослужащих и слаживание подразделений", — сказал глава оборонного ведомства.Как сообщал Шойгу в конце декабря, решение о создании МВО и ЛВО стало ответом на расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии.В этом году в российских вооруженных силах сформируют, помимо двух новых военных округов, общевойсковую и воздушную армии, армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад, отмечал в начале июня замначальника Генштаба Евгений Бурдинский.Финляндия и Швеция в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема необходимо получить одобрение всех членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки, заявка Швеции пока не получила одобрения Турции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф