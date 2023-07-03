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В Одессе неизвестные разрисовали памятную табличку на музее Пушкина - РИА Новости, 03.07.2023
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12:06 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/odessa-1881875078.html
В Одессе неизвестные разрисовали памятную табличку на музее Пушкина
В Одессе неизвестные разрисовали памятную табличку на музее Пушкина - РИА Новости, 03.07.2023
В Одессе неизвестные разрисовали памятную табличку на музее Пушкина
Неизвестные разрисовали мемориальную доску на музее русского поэта Александра Пушкина в Одессе, сообщает в понедельник местное издание "Думская". РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:06
2023-07-03T12:06
украина
одесса
александр пушкин
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Неизвестные разрисовали мемориальную доску на музее русского поэта Александра Пушкина в Одессе, сообщает в понедельник местное издание "Думская". "Неизвестные разрисовали памятную табличку на музее Пушкина", - говорится в сообщении издания в телеграмм-канале. На опубликованном изданием видео можно заметить, как парень распыляет из баллончика краску по мемориальной доске на здании музея, который посвящен жизни и творчеству поэта в 1823-1824 годах в южной ссылке. В здании музея в 20-е годы XIX века располагалась гостиница, в которой в 1823 году жил Пушкин. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230624/pamyatnik-1880133682.html
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украина, одесса, александр пушкин, в мире
Украина, Одесса, Александр Пушкин, В мире
В Одессе неизвестные разрисовали памятную табличку на музее Пушкина

"Думская": в Одессе неизвестные разрисовали мемориальную доску на музее поэта Пушкина

В Одессе вандалы закрасили табличку с Пушкиным. Кадр видео
В Одессе вандалы закрасили табличку с Пушкиным. Кадр видео
В Одессе вандалы закрасили табличку с Пушкиным. Кадр видео
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Неизвестные разрисовали мемориальную доску на музее русского поэта Александра Пушкина в Одессе, сообщает в понедельник местное издание "Думская".
«
"Неизвестные разрисовали памятную табличку на музее Пушкина", - говорится в сообщении издания в телеграмм-канале.
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На опубликованном изданием видео можно заметить, как парень распыляет из баллончика краску по мемориальной доске на здании музея, который посвящен жизни и творчеству поэта в 1823-1824 годах в южной ссылке. В здании музея в 20-е годы XIX века располагалась гостиница, в которой в 1823 году жил Пушкин.
Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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