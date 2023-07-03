https://ria.ru/20230703/obuchenie-1882003526.html

Участники спецоперации смогут перейти на бесплатное обучение по заявлению

Участники спецоперации смогут перейти на бесплатное обучение по заявлению - РИА Новости, 03.07.2023

Участники спецоперации смогут перейти на бесплатное обучение по заявлению

Студенты-участники специальной военной операции смогут перейти с платного обучения на бесплатное по заявлению и документу, подтверждающему статус участника СВО, РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T19:16

2023-07-03T19:16

2023-07-03T19:16

специальная военная операция на украине

общество

россия

валерий фальков

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Студенты-участники специальной военной операции смогут перейти с платного обучения на бесплатное по заявлению и документу, подтверждающему статус участника СВО, сообщила пресс-служба Минобрнауки России. Отмечается, что министерство разработало проект постановления правительства, которое даст возможность обучающимся участникам СВО переходить с платного на бесплатное обучение. "Основанием для перехода на бесплатное обучение станет заявление студента и документ, подтверждающий статус участника СВО. Решение по перераспределению вакантных мест будет приниматься специально созданной в вузе комиссией", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что состав такой комиссии, ее полномочия и порядок деятельности определит каждый университет самостоятельно. "Одна из важных задач, над которой мы сегодня работаем, — меры поддержки участников спецоперации, их интеграция в образовательный процесс и студенческую жизнь. Здесь мы опираемся на решения президента России, среди которых льготы для всех участников СВО при поступлении в университеты, учет их военной службы как индивидуального достижения и возможность перехода с контрактной формы обучения на бюджет", - сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков, его слова приводятся в сообщении. Ранее Минобрнауки России расширило перечень граждан, которые имеют право поступать в вузы на льготных основаниях. Так, льготы распространили на Героев России, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, детей участников специальной военной операции, военнослужащих и лиц, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей. Для них появилась отдельная квота, а поступать они будут по результатам вступительных испытаний. Те, кто уже обучается в вузах, но на платной основе, смогут перейти на бюджет в 2023-2024 учебном году.

https://ria.ru/20230630/svo-1881395877.html

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общество, россия, валерий фальков