https://ria.ru/20230703/obuchenie-1882003526.html
Участники спецоперации смогут перейти на бесплатное обучение по заявлению
Участники спецоперации смогут перейти на бесплатное обучение по заявлению - РИА Новости, 03.07.2023
Участники спецоперации смогут перейти на бесплатное обучение по заявлению
Студенты-участники специальной военной операции смогут перейти с платного обучения на бесплатное по заявлению и документу, подтверждающему статус участника СВО, РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T19:16
2023-07-03T19:16
2023-07-03T19:16
специальная военная операция на украине
общество
россия
валерий фальков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Студенты-участники специальной военной операции смогут перейти с платного обучения на бесплатное по заявлению и документу, подтверждающему статус участника СВО, сообщила пресс-служба Минобрнауки России. Отмечается, что министерство разработало проект постановления правительства, которое даст возможность обучающимся участникам СВО переходить с платного на бесплатное обучение. "Основанием для перехода на бесплатное обучение станет заявление студента и документ, подтверждающий статус участника СВО. Решение по перераспределению вакантных мест будет приниматься специально созданной в вузе комиссией", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что состав такой комиссии, ее полномочия и порядок деятельности определит каждый университет самостоятельно. "Одна из важных задач, над которой мы сегодня работаем, — меры поддержки участников спецоперации, их интеграция в образовательный процесс и студенческую жизнь. Здесь мы опираемся на решения президента России, среди которых льготы для всех участников СВО при поступлении в университеты, учет их военной службы как индивидуального достижения и возможность перехода с контрактной формы обучения на бюджет", - сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков, его слова приводятся в сообщении. Ранее Минобрнауки России расширило перечень граждан, которые имеют право поступать в вузы на льготных основаниях. Так, льготы распространили на Героев России, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, детей участников специальной военной операции, военнослужащих и лиц, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей. Для них появилась отдельная квота, а поступать они будут по результатам вступительных испытаний. Те, кто уже обучается в вузах, но на платной основе, смогут перейти на бюджет в 2023-2024 учебном году.
https://ria.ru/20230630/svo-1881395877.html
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общество, россия, валерий фальков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Валерий Фальков
Участники спецоперации смогут перейти на бесплатное обучение по заявлению
Минобрнауки: участники спецоперации смогут перейти на бесплатное обучение по заявлению
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Студенты-участники специальной военной операции смогут перейти с платного обучения на бесплатное по заявлению и документу, подтверждающему статус участника СВО, сообщила пресс-служба
Минобрнауки России.
Отмечается, что министерство разработало проект постановления правительства, которое даст возможность обучающимся участникам СВО переходить с платного на бесплатное обучение.
"Основанием для перехода на бесплатное обучение станет заявление студента и документ, подтверждающий статус участника СВО. Решение по перераспределению вакантных мест будет приниматься специально созданной в вузе комиссией", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что состав такой комиссии, ее полномочия и порядок деятельности определит каждый университет самостоятельно.
"Одна из важных задач, над которой мы сегодня работаем, — меры поддержки участников спецоперации, их интеграция в образовательный процесс и студенческую жизнь. Здесь мы опираемся на решения президента России, среди которых льготы для всех участников СВО при поступлении в университеты, учет их военной службы как индивидуального достижения и возможность перехода с контрактной формы обучения на бюджет", - сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков
, его слова приводятся в сообщении.
Ранее Минобрнауки России расширило перечень граждан, которые имеют право поступать в вузы на льготных основаниях. Так, льготы распространили на Героев России, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, детей участников специальной военной операции, военнослужащих и лиц, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей. Для них появилась отдельная квота, а поступать они будут по результатам вступительных испытаний. Те, кто уже обучается в вузах, но на платной основе, смогут перейти на бюджет в 2023-2024 учебном году.
Вузы начислят абитуриентам дополнительные баллы за участие в СВО