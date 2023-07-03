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Украинские войска за ночь выпустили 17 снарядов по ДНР - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:55 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/obstrely-1881809202.html
Украинские войска за ночь выпустили 17 снарядов по ДНР
Украинские войска за ночь выпустили 17 снарядов по ДНР - РИА Новости, 03.07.2023
Украинские войска за ночь выпустили 17 снарядов по ДНР
Украинские войска с 00.10 по 03.30 выпустили 17 снарядов по Донецку и Александровке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T04:55
2023-07-03T04:55
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска с 00.10 по 03.30 выпустили 17 снарядов по Донецку и Александровке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Затем в 03.25 украинские войска выпустили еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка. Александровка подверглась обстрелам в 03.30, по ней было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881785456.html
донецк
украина
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донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за ночь выпустили 17 снарядов по ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за ночь выпустили 17 снарядов по Донбассу

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая
Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска с 00.10 по 03.30 выпустили 17 снарядов по Донецку и Александровке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Затем в 03.25 украинские войска выпустили еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Александровка подверглась обстрелам в 03.30, по ней было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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