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Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 03.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку, в 23.15 выпустив по ним 11 снарядов, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T00:23
2023-07-03T00:23
2023-07-03T00:23
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку, в 23.15 выпустив по ним 11 снарядов, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 23.15 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. По Еленовке в то же время было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230702/ukraina-1881762012.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку