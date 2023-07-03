https://ria.ru/20230703/obstrel-1882017376.html

Украинские военные обстреляли курское село Троицкое

Украинские военные обстреляли курское село Троицкое - РИА Новости, 03.07.2023

Украинские военные обстреляли курское село Троицкое

Село Троицкое в Курской области подверглось повторному обстрелу в понедельник со стороны Украины, разрушено шесть домовладений, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T20:46

2023-07-03T20:46

2023-07-03T20:46

специальная военная операция на украине

роман старовойт

вооруженные силы украины

курская область

украина

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Село Троицкое в Курской области подверглось повторному обстрелу в понедельник со стороны Украины, разрушено шесть домовладений, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт. Ранее он писал об обстреле украинскими военными села Троицкое, в местной школе выбиты стекла, пострадавших среди мирных жителей нет. "Повторному обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Троицкое Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Однако разрушено 6 домовладений. В одном из них обвалилась стена, осколками выбиты окна, пострадали хозпостройки. Также ущерб причинен 2 автомобилям. Кроме того, сильные повреждения нанесены газовой трубе", - написал Старовойт в своем телеграм-канале. Он отметил, что жителям окажут необходимую поддержку в восстановлении, специалисты приступят к ремонтным работам, как только появится возможность.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

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роман старовойт, вооруженные силы украины, курская область, украина