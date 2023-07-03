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Украинские военные обстреляли курское село Троицкое - РИА Новости, 03.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/obstrel-1882017376.html
Украинские военные обстреляли курское село Троицкое
Украинские военные обстреляли курское село Троицкое - РИА Новости, 03.07.2023
Украинские военные обстреляли курское село Троицкое
Село Троицкое в Курской области подверглось повторному обстрелу в понедельник со стороны Украины, разрушено шесть домовладений, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T20:46
2023-07-03T20:46
специальная военная операция на украине
роман старовойт
вооруженные силы украины
курская область
украина
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Село Троицкое в Курской области подверглось повторному обстрелу в понедельник со стороны Украины, разрушено шесть домовладений, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт. Ранее он писал об обстреле украинскими военными села Троицкое, в местной школе выбиты стекла, пострадавших среди мирных жителей нет. "Повторному обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Троицкое Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Однако разрушено 6 домовладений. В одном из них обвалилась стена, осколками выбиты окна, пострадали хозпостройки. Также ущерб причинен 2 автомобилям. Кроме того, сильные повреждения нанесены газовой трубе", - написал Старовойт в своем телеграм-канале. Он отметил, что жителям окажут необходимую поддержку в восстановлении, специалисты приступят к ремонтным работам, как только появится возможность.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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роман старовойт, вооруженные силы украины, курская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Курская область, Украина
Украинские военные обстреляли курское село Троицкое

Старовойт: при обстреле курского села Троицкое оказались разрушены шесть домовладений

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Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Село Троицкое в Курской области подверглось повторному обстрелу в понедельник со стороны Украины, разрушено шесть домовладений, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
Ранее он писал об обстреле украинскими военными села Троицкое, в местной школе выбиты стекла, пострадавших среди мирных жителей нет.
"Повторному обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Троицкое Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Однако разрушено 6 домовладений. В одном из них обвалилась стена, осколками выбиты окна, пострадали хозпостройки. Также ущерб причинен 2 автомобилям. Кроме того, сильные повреждения нанесены газовой трубе", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.
Он отметил, что жителям окажут необходимую поддержку в восстановлении, специалисты приступят к ремонтным работам, как только появится возможность.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныКурская областьУкраина
 
 
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