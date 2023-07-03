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Украинские военные обстреляли Ясиноватую
Украинские военные обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 03.07.2023
Украинские военные обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 20.00 выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T20:12
2023-07-03T20:12
2023-07-03T20:13
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.00 выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.00 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские военные обстреляли Ясиноватую
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой