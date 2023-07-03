https://ria.ru/20230703/obstrel-1882012511.html
При обстреле Курской области ВСУ пострадал человек
При обстреле Курской области ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 03.07.2023
При обстреле Курской области ВСУ пострадал человек
Украинские войска в понедельник обстреляли Глушковский район Курский области, пострадал один человек, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T20:09
2023-07-03T20:09
2023-07-03T20:54
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли Глушковский район Курский области, пострадал один человек, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Глушковский район сегодня подвергся обстрелам со стороны ВСУ", - написал Старовойт.Он отметил, что в селе Веселое зафиксировали четыре прилета, в результате в населенных пунктах Веселовского сельсовета нарушено электроснабжение. "Как только будет возможность, аварийные бригады приступят к восстановлению", - уточнил губернатор. Восемь прилетов, по его словам, пришлось по деревне Елизаветовке. Разрушения зафиксированы на животноводческом комплексе ООО "Победа", по которому было три прямых попадания. "Легкое ранение получил механизатор. Врачи скорой помощи на месте обработали раны, госпитализация не потребовалась. Есть погибшие животные", - отметил Старовойт.Также губернатор сообщил, что под очередной обстрел попал поселок Теткино Глушковского района, зафиксировано пять прилетов. "К счастью, пострадавших нет. Один из домов получил сильные повреждения, еще в четырех посечены фасады, кровли, разбиты окна", - добавил Старовойт.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html
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происшествия, курская область, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
При обстреле Курской области ВСУ пострадал человек
Губернатор Старовойт: при обстреле Глушковского района Курской области пострадал человек
РЯЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости.
Украинские войска в понедельник обстреляли Глушковский район Курский области, пострадал один человек, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале
.
"Глушковский район сегодня подвергся обстрелам со стороны ВСУ
", - написал Старовойт.
Он отметил, что в селе Веселое зафиксировали четыре прилета, в результате в населенных пунктах Веселовского сельсовета нарушено электроснабжение.
"Как только будет возможность, аварийные бригады приступят к восстановлению", - уточнил губернатор.
Восемь прилетов, по его словам, пришлось по деревне Елизаветовке. Разрушения зафиксированы на животноводческом комплексе ООО "Победа", по которому было три прямых попадания.
"Легкое ранение получил механизатор. Врачи скорой помощи на месте обработали раны, госпитализация не потребовалась. Есть погибшие животные", - отметил Старовойт.
Также губернатор сообщил, что под очередной обстрел попал поселок Теткино Глушковского района, зафиксировано пять прилетов. "К счастью, пострадавших нет. Один из домов получил сильные повреждения, еще в четырех посечены фасады, кровли, разбиты окна", - добавил Старовойт.
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