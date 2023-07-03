Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще 24 снаряда
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 16.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.15 – населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.20 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.