https://ria.ru/20230703/obstrel-1881963124.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.07.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили в понедельник 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:41

2023-07-03T16:41

2023-07-03T16:41

специальная военная операция на украине

донецк

украина

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 16.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.15 – населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.20 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230703/ataki-1881938550.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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донецк, украина, сцкк, донецкая народная республика, происшествия