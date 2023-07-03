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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 03.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили в понедельник 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:56
2023-07-03T15:56
2023-07-03T15:56
специальная военная операция на украине
макеевка
донецк
кировский район
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.00 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.25 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, украинские войска в 14.20 открыли огонь по Горловке, выпустив по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230703/pozhar-1881914786.html
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макеевка, донецк, кировский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк, Кировский район, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 натовских снарядов по Донецку и Макеевке