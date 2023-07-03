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Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Еленовку
Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Еленовку - РИА Новости, 03.07.2023
Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Еленовку
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, Макеевку и поселок Еленовка, выпустив 17 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра за один час 20 минут,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:18
2023-07-03T12:18
2023-07-03T12:18
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
нато
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, Макеевку и поселок Еленовка, выпустив 17 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра за один час 20 минут, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Отмечается, что в 11.20 было выпущено шесть снарядов такого же калибра по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки, и в 11.40 - шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Еленовке. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, макеевка, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, НАТО
Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Еленовку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 17 снарядов по Донецку, Макеевке и Еленовке