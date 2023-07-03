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"На Западе удивились". Что на самом деле помешало контрнаступлению ВСУ - РИА Новости, 03.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 03.07.2023 (обновлено: 08:02 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/oborona-1881420308.html
"На Западе удивились". Что на самом деле помешало контрнаступлению ВСУ
"На Западе удивились". Что на самом деле помешало контрнаступлению ВСУ - РИА Новости, 03.07.2023
"На Западе удивились". Что на самом деле помешало контрнаступлению ВСУ
Украинское наступление продолжается уже почти месяц. В бой бросили части, подготовленные в странах НАТО и вооруженные западной бронетехникой. Однако столь... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T08:00
2023-07-03T08:02
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
украина
россия
вооруженные силы украины
нато
киев
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Украинское наступление продолжается уже почти месяц. В бой бросили части, подготовленные в странах НАТО и вооруженные западной бронетехникой. Однако столь внушительные силы так и не добились хоть сколько-нибудь значимых успехов. Зарубежные аналитики назвали главную причину неудачи.Слоеный пирогПока в Киеве вовсю рекламировали контрнаступ, обещая ошеломляющий эффект, российская армия выстраивала оборонительные рубежи. В зону конфликта доставляли стройматериалы, инженерную технику и уже готовые изделия — например, доты из армированного бетона.Особенно тщательно укрепляли наиболее очевидные с тактической точки зрения направления для удара. Прежде всего Запорожское. И это дало результат: ВСУ не пробились даже к первой линии обороны.Рубежи, по словам военных, выстроены в несколько эшелонов. Фортификационные сооружения, с которых все хорошо видно, оборудованы вдоль господствующих высот и хребтов,. Глубина обороны — 25-30 километров.И это не считая "предполья": чтобы дойти до первой линии, нужно взломать передовые укрепрайоны из десятков взводных и ротных пунктов, прикрытых минными полями. Расчет прост: сточить ударную группировку до состояния яблочного огрызка, полностью утратившего наступательный потенциал."Российская армия сейчас находится в более выгодном положении, — говорит офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Противнику необходимо отвоевывать земли. Успех его наступления зависит от квадратных метров, от площади занятой территории. Нам же идти вперед пока не надо, мы медленно, но уверенно их перемалываем".Тем не менее Киев пытается отчитаться об успехах. Спикер ВСУ Анна Маляр объявила, что войска заняли 130 квадратных километров — речь о нескольких населенных пунктах. На что американское издание The Washington Post ехидно замечает: такими темпами наступление затянется лет на 16-20. Для сравнения: площадь Крыма — 26 тысяч квадратных километров.Гибкая оборонаОбширные минные поля облегчают работу артиллеристам, операторам дронов-камикадзе, летчикам тактической и армейской авиации. ВСУ выдвигаются в бой колонной. Впереди — танк с минным тралом или инженерная машина разграждения. После обнаружения их поражают артиллерией или противотанковой ракетой с вертолета. И сразу — всей огневой мощью по колонне. Лишившись "проводника", танки и БМП пытаются уйти из-под удара, разъезжаются в стороны, подрываясь на минах, теряя гусеницы. И превращаются в легкую мишень.На некоторых участках российская армия придерживается гибкой обороны. Когда подразделения ВСУ приближаются к населенному пункту, бойцы, после недолгой перестрелки, уходят на соседние высоты. А занятое село обрабатывают реактивные системы залпового огня и тяжелые самоходные огнеметы "Солнцепек".Украинцы несут большие потери и отступают. Россияне возвращаются. Деревня Пятихатки в девяти километрах к западу от Каховского водохранилища таким образом переходила из рук в руки уже несколько раз.Господство в воздухеОсобую роль играет авиация, действующая сейчас в куда менее опасных условиях — передовые части ВСУ атакуют вне зонтика позиционной ПВО.В недавнем докладе британское министерство обороны отметило: Россия усилила парк ударных вертолетов на юге Украины. Это дает преимущество. Один украинский солдат в интервью газете Financial Times назвал российские вертолеты очень мощной техникой, добавив, что предотвратить их удары по бронетехнике не всегда возможно.Аналитики неоднократно отмечали, что западной тяжелой бронетехнике на Украине придется иметь дело главным образом не с танками, а с ударными вертолетами — вопреки шаблонным представлениям о войне. Авиационные ПТУРы бьют куда дальше, чем ПВО украинских войск, большей частью состоящая из натовских и советских ПЗРК.Союзники Киева, увидев такой расклад, меняют риторику. Говорят больше не про ожидаемый результат, а про трудности. Признают, что Россия умеет обороняться.При этом Украина заявляет, что не бросила в бой основные силы. Цель не скрывает: создать на участке прорыва решающее численное превосходство, сформировать ударную группировку из всех резервов и ударить в одну точку. Получится ли и что после этого останется от ВСУ — вопрос открытый.
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украина
россия
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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РИА Новости
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96
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безопасность, технологии, украина, россия, вооруженные силы украины, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев

"На Западе удивились". Что на самом деле помешало контрнаступлению ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Украинское наступление продолжается уже почти месяц. В бой бросили части, подготовленные в странах НАТО и вооруженные западной бронетехникой. Однако столь внушительные силы так и не добились хоть сколько-нибудь значимых успехов. Зарубежные аналитики назвали главную причину неудачи.

Слоеный пирог

Пока в Киеве вовсю рекламировали контрнаступ, обещая ошеломляющий эффект, российская армия выстраивала оборонительные рубежи. В зону конфликта доставляли стройматериалы, инженерную технику и уже готовые изделия — например, доты из армированного бетона.
Особенно тщательно укрепляли наиболее очевидные с тактической точки зрения направления для удара. Прежде всего Запорожское. И это дало результат: ВСУ не пробились даже к первой линии обороны.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на первой линии обороны на берегу Днепра в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий на первой линии обороны на берегу Днепра в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Российский военнослужащий на первой линии обороны на берегу Днепра в зоне проведения СВО
Рубежи, по словам военных, выстроены в несколько эшелонов. Фортификационные сооружения, с которых все хорошо видно, оборудованы вдоль господствующих высот и хребтов,. Глубина обороны — 25-30 километров.
И это не считая "предполья": чтобы дойти до первой линии, нужно взломать передовые укрепрайоны из десятков взводных и ротных пунктов, прикрытых минными полями. Расчет прост: сточить ударную группировку до состояния яблочного огрызка, полностью утратившего наступательный потенциал.
"Российская армия сейчас находится в более выгодном положении, — говорит офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Противнику необходимо отвоевывать земли. Успех его наступления зависит от квадратных метров, от площади занятой территории. Нам же идти вперед пока не надо, мы медленно, но уверенно их перемалываем".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях
Тем не менее Киев пытается отчитаться об успехах. Спикер ВСУ Анна Маляр объявила, что войска заняли 130 квадратных километров — речь о нескольких населенных пунктах. На что американское издание The Washington Post ехидно замечает: такими темпами наступление затянется лет на 16-20. Для сравнения: площадь Крыма — 26 тысяч квадратных километров.

Гибкая оборона

Обширные минные поля облегчают работу артиллеристам, операторам дронов-камикадзе, летчикам тактической и армейской авиации. ВСУ выдвигаются в бой колонной. Впереди — танк с минным тралом или инженерная машина разграждения. После обнаружения их поражают артиллерией или противотанковой ракетой с вертолета. И сразу — всей огневой мощью по колонне. Лишившись "проводника", танки и БМП пытаются уйти из-под удара, разъезжаются в стороны, подрываясь на минах, теряя гусеницы. И превращаются в легкую мишень.
На некоторых участках российская армия придерживается гибкой обороны. Когда подразделения ВСУ приближаются к населенному пункту, бойцы, после недолгой перестрелки, уходят на соседние высоты. А занятое село обрабатывают реактивные системы залпового огня и тяжелые самоходные огнеметы "Солнцепек".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
Украинцы несут большие потери и отступают. Россияне возвращаются. Деревня Пятихатки в девяти километрах к западу от Каховского водохранилища таким образом переходила из рук в руки уже несколько раз.

Господство в воздухе

Особую роль играет авиация, действующая сейчас в куда менее опасных условиях — передовые части ВСУ атакуют вне зонтика позиционной ПВО.
В недавнем докладе британское министерство обороны отметило: Россия усилила парк ударных вертолетов на юге Украины. Это дает преимущество. Один украинский солдат в интервью газете Financial Times назвал российские вертолеты очень мощной техникой, добавив, что предотвратить их удары по бронетехнике не всегда возможно.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 группировки "Юг" во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении
Ударный вертолет Ка-52 группировки Юг во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Ударный вертолет Ка-52 группировки "Юг" во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении
Аналитики неоднократно отмечали, что западной тяжелой бронетехнике на Украине придется иметь дело главным образом не с танками, а с ударными вертолетами — вопреки шаблонным представлениям о войне. Авиационные ПТУРы бьют куда дальше, чем ПВО украинских войск, большей частью состоящая из натовских и советских ПЗРК.
Союзники Киева, увидев такой расклад, меняют риторику. Говорят больше не про ожидаемый результат, а про трудности. Признают, что Россия умеет обороняться.
При этом Украина заявляет, что не бросила в бой основные силы. Цель не скрывает: создать на участке прорыва решающее численное превосходство, сформировать ударную группировку из всех резервов и ударить в одну точку. Получится ли и что после этого останется от ВСУ — вопрос открытый.
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