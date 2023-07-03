"На Западе удивились". Что на самом деле помешало контрнаступлению ВСУ
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Украинское наступление продолжается уже почти месяц. В бой бросили части, подготовленные в странах НАТО и вооруженные западной бронетехникой. Однако столь внушительные силы так и не добились хоть сколько-нибудь значимых успехов. Зарубежные аналитики назвали главную причину неудачи.
Слоеный пирог
Пока в Киеве вовсю рекламировали контрнаступ, обещая ошеломляющий эффект, российская армия выстраивала оборонительные рубежи. В зону конфликта доставляли стройматериалы, инженерную технику и уже готовые изделия — например, доты из армированного бетона.
Особенно тщательно укрепляли наиболее очевидные с тактической точки зрения направления для удара. Прежде всего Запорожское. И это дало результат: ВСУ не пробились даже к первой линии обороны.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на первой линии обороны на берегу Днепра в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий на первой линии обороны на берегу Днепра в зоне проведения СВО
Рубежи, по словам военных, выстроены в несколько эшелонов. Фортификационные сооружения, с которых все хорошо видно, оборудованы вдоль господствующих высот и хребтов,. Глубина обороны — 25-30 километров.
И это не считая "предполья": чтобы дойти до первой линии, нужно взломать передовые укрепрайоны из десятков взводных и ротных пунктов, прикрытых минными полями. Расчет прост: сточить ударную группировку до состояния яблочного огрызка, полностью утратившего наступательный потенциал.
"Российская армия сейчас находится в более выгодном положении, — говорит офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Противнику необходимо отвоевывать земли. Успех его наступления зависит от квадратных метров, от площади занятой территории. Нам же идти вперед пока не надо, мы медленно, но уверенно их перемалываем".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях
Тем не менее Киев пытается отчитаться об успехах. Спикер ВСУ Анна Маляр объявила, что войска заняли 130 квадратных километров — речь о нескольких населенных пунктах. На что американское издание The Washington Post ехидно замечает: такими темпами наступление затянется лет на 16-20. Для сравнения: площадь Крыма — 26 тысяч квадратных километров.
Гибкая оборона
Обширные минные поля облегчают работу артиллеристам, операторам дронов-камикадзе, летчикам тактической и армейской авиации. ВСУ выдвигаются в бой колонной. Впереди — танк с минным тралом или инженерная машина разграждения. После обнаружения их поражают артиллерией или противотанковой ракетой с вертолета. И сразу — всей огневой мощью по колонне. Лишившись "проводника", танки и БМП пытаются уйти из-под удара, разъезжаются в стороны, подрываясь на минах, теряя гусеницы. И превращаются в легкую мишень.
На некоторых участках российская армия придерживается гибкой обороны. Когда подразделения ВСУ приближаются к населенному пункту, бойцы, после недолгой перестрелки, уходят на соседние высоты. А занятое село обрабатывают реактивные системы залпового огня и тяжелые самоходные огнеметы "Солнцепек".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
Украинцы несут большие потери и отступают. Россияне возвращаются. Деревня Пятихатки в девяти километрах к западу от Каховского водохранилища таким образом переходила из рук в руки уже несколько раз.
Господство в воздухе
Особую роль играет авиация, действующая сейчас в куда менее опасных условиях — передовые части ВСУ атакуют вне зонтика позиционной ПВО.
В недавнем докладе британское министерство обороны отметило: Россия усилила парк ударных вертолетов на юге Украины. Это дает преимущество. Один украинский солдат в интервью газете Financial Times назвал российские вертолеты очень мощной техникой, добавив, что предотвратить их удары по бронетехнике не всегда возможно.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 группировки "Юг" во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении
Ударный вертолет Ка-52 группировки "Юг" во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении
Аналитики неоднократно отмечали, что западной тяжелой бронетехнике на Украине придется иметь дело главным образом не с танками, а с ударными вертолетами — вопреки шаблонным представлениям о войне. Авиационные ПТУРы бьют куда дальше, чем ПВО украинских войск, большей частью состоящая из натовских и советских ПЗРК.
Союзники Киева, увидев такой расклад, меняют риторику. Говорят больше не про ожидаемый результат, а про трудности. Признают, что Россия умеет обороняться.
При этом Украина заявляет, что не бросила в бой основные силы. Цель не скрывает: создать на участке прорыва решающее численное превосходство, сформировать ударную группировку из всех резервов и ударить в одну точку. Получится ли и что после этого останется от ВСУ — вопрос открытый.