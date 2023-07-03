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СМИ: США не исключают обмен россиян на арестованных в России американцев - РИА Новости, 03.07.2023
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12:13 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/obmen-1881876753.html
СМИ: США не исключают обмен россиян на арестованных в России американцев
СМИ: США не исключают обмен россиян на арестованных в России американцев - РИА Новости, 03.07.2023
СМИ: США не исключают обмен россиян на арестованных в России американцев
США рассматривают возможность использования задержанных в других странах россиян для обмена на арестованных в РФ американцев, пишет газета Wall Street Journal... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:13
2023-07-03T12:13
в мире
сша
россия
эван гершкович
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США рассматривают возможность использования задержанных в других странах россиян для обмена на арестованных в РФ американцев, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "Официальные лица США заявили, что они взаимодействуют со странами, удерживающими российских граждан, и готовы включить таких заключенных в сделку, направленную на освобождение американцев, удерживаемых в России. В их число входит репортер Wall Street Journal Эван Гершкович", - пишет издание. Как отмечается, в частности речь может идти о Сергее Черкасове, отбывающем срок по обвинению в шпионаже и мошенничестве в Бразилии, и задержанном в Норвегии по подозрению в незаконной разведке Михаиле Микушине. Ранее сообщалось, что у обоих задержанных было бразильское гражданство. Черкасов в 2022 году был приговорен в Бразилии к 15 годам заключения. Как сообщали СМИ, США запросили у Бразилии его экстрадицию. В марте минюст США заочно предъявил Черкасову обвинения. В Вашингтоне подозревают, что россиянин под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры действовал в США "в качестве агента иностранной державы", а также занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств. Осенью 2022 года телерадиокомпания NRK сообщала о задержании властями Норвегии Хосе Ассиса Джаммарии, имеющего бразильское гражданство, который, по утверждению полицейской службы безопасности, якобы является россиянином Михаилом Валерьевичем Микушиным. Спецслужбы Норвегии обвиняют его в незаконной разведке и сборе данных по заданию российских властей. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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в мире, сша, россия, эван гершкович
В мире, США, Россия, Эван Гершкович
СМИ: США не исключают обмен россиян на арестованных в России американцев

WSJ: США изучают вариант обмена задержанных россиян на арестованных в России американцев

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США рассматривают возможность использования задержанных в других странах россиян для обмена на арестованных в РФ американцев, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Официальные лица США заявили, что они взаимодействуют со странами, удерживающими российских граждан, и готовы включить таких заключенных в сделку, направленную на освобождение американцев, удерживаемых в России. В их число входит репортер Wall Street Journal Эван Гершкович", - пишет издание.
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Как отмечается, в частности речь может идти о Сергее Черкасове, отбывающем срок по обвинению в шпионаже и мошенничестве в Бразилии, и задержанном в Норвегии по подозрению в незаконной разведке Михаиле Микушине. Ранее сообщалось, что у обоих задержанных было бразильское гражданство.
Черкасов в 2022 году был приговорен в Бразилии к 15 годам заключения. Как сообщали СМИ, США запросили у Бразилии его экстрадицию. В марте минюст США заочно предъявил Черкасову обвинения. В Вашингтоне подозревают, что россиянин под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры действовал в США "в качестве агента иностранной державы", а также занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств. Осенью 2022 года телерадиокомпания NRK сообщала о задержании властями Норвегии Хосе Ассиса Джаммарии, имеющего бразильское гражданство, который, по утверждению полицейской службы безопасности, якобы является россиянином Михаилом Валерьевичем Микушиным. Спецслужбы Норвегии обвиняют его в незаконной разведке и сборе данных по заданию российских властей.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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