СМИ: США не исключают обмен россиян на арестованных в России американцев
WSJ: США изучают вариант обмена задержанных россиян на арестованных в России американцев
© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США рассматривают возможность использования задержанных в других странах россиян для обмена на арестованных в РФ американцев, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Официальные лица США заявили, что они взаимодействуют со странами, удерживающими российских граждан, и готовы включить таких заключенных в сделку, направленную на освобождение американцев, удерживаемых в России. В их число входит репортер Wall Street Journal Эван Гершкович", - пишет издание.
Черкасов в 2022 году был приговорен в Бразилии к 15 годам заключения. Как сообщали СМИ, США запросили у Бразилии его экстрадицию. В марте минюст США заочно предъявил Черкасову обвинения. В Вашингтоне подозревают, что россиянин под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры действовал в США "в качестве агента иностранной державы", а также занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств. Осенью 2022 года телерадиокомпания NRK сообщала о задержании властями Норвегии Хосе Ассиса Джаммарии, имеющего бразильское гражданство, который, по утверждению полицейской службы безопасности, якобы является россиянином Михаилом Валерьевичем Микушиным. Спецслужбы Норвегии обвиняют его в незаконной разведке и сборе данных по заданию российских властей.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".