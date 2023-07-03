https://ria.ru/20230703/obmen-1881876753.html

СМИ: США не исключают обмен россиян на арестованных в России американцев

СМИ: США не исключают обмен россиян на арестованных в России американцев - РИА Новости, 03.07.2023

СМИ: США не исключают обмен россиян на арестованных в России американцев

США рассматривают возможность использования задержанных в других странах россиян для обмена на арестованных в РФ американцев, пишет газета Wall Street Journal... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:13

2023-07-03T12:13

2023-07-03T12:13

в мире

сша

россия

эван гершкович

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США рассматривают возможность использования задержанных в других странах россиян для обмена на арестованных в РФ американцев, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "Официальные лица США заявили, что они взаимодействуют со странами, удерживающими российских граждан, и готовы включить таких заключенных в сделку, направленную на освобождение американцев, удерживаемых в России. В их число входит репортер Wall Street Journal Эван Гершкович", - пишет издание. Как отмечается, в частности речь может идти о Сергее Черкасове, отбывающем срок по обвинению в шпионаже и мошенничестве в Бразилии, и задержанном в Норвегии по подозрению в незаконной разведке Михаиле Микушине. Ранее сообщалось, что у обоих задержанных было бразильское гражданство. Черкасов в 2022 году был приговорен в Бразилии к 15 годам заключения. Как сообщали СМИ, США запросили у Бразилии его экстрадицию. В марте минюст США заочно предъявил Черкасову обвинения. В Вашингтоне подозревают, что россиянин под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры действовал в США "в качестве агента иностранной державы", а также занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств. Осенью 2022 года телерадиокомпания NRK сообщала о задержании властями Норвегии Хосе Ассиса Джаммарии, имеющего бразильское гражданство, который, по утверждению полицейской службы безопасности, якобы является россиянином Михаилом Валерьевичем Микушиным. Спецслужбы Норвегии обвиняют его в незаконной разведке и сборе данных по заданию российских властей. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".

https://ria.ru/20230610/sud-1877347615.html

https://ria.ru/20230525/franchetti-1874068559.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, эван гершкович