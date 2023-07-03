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"Бандера-бой". В Сети высмеяли украинского дипломата за обиду на Шольца
"Бандера-бой". В Сети высмеяли украинского дипломата за обиду на Шольца - РИА Новости, 03.07.2023
"Бандера-бой". В Сети высмеяли украинского дипломата за обиду на Шольца
Пользователи Twitter высмеяли экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника за обиду на канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за истребителей. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T06:28
2023-07-03T06:28
2023-07-03T06:28
в мире
германия
украина
саудовская аравия
андрей мельник
олаф шольц
борис писториус
eurofighter typhoon
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника за обиду на канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за истребителей.Дипломат обвинил Германию в намерении передать истребители Eurofighter Саудовской Аравии, а не Киеву."Ты их не получишь, Бандера-бой", — ответил Мельнику один из пользователей."Что вам еще нужно? Только недавно США выделили миллионы, и мы тоже. Почему мы должны постоянно платить и все отдавать? Куда уходят все деньги?" — возмутился другой."По крайней мере, саудиты платят, а не клянчат у всего мира", — добавил третий."Вы проиграли в наступлении, так зачем тратить деньги?" — спросил юзер.Ранее глава немецкого министерства обороны Борис Писториус объяснил, что Германия не может передать Украине истребители F-16, потому что у нее их нет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, украина, саудовская аравия, андрей мельник, олаф шольц, борис писториус, eurofighter typhoon, f-16
В мире, Германия, Украина, Саудовская Аравия, Андрей Мельник, Олаф Шольц, Борис Писториус, Eurofighter Typhoon, F-16
"Бандера-бой". В Сети высмеяли украинского дипломата за обиду на Шольца
Пользователи Twitter высмеяли Мельника за обиду на Шольца из-за истребителей Eurofighter