https://ria.ru/20230703/neft-1881832969.html

СК начал проверку после разлива нефти в Коми

СК начал проверку после разлива нефти в Коми - РИА Новости, 03.07.2023

СК начал проверку после разлива нефти в Коми

Следственный комитет организовал проверку после того, как в ходе разлива "нефтесодержащей жидкости" на трубопроводе в Усинске часть ее попала в реку Колва,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T09:31

2023-07-03T09:31

2023-07-03T09:31

происшествия

усинск

республика коми

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку после того, как в ходе разлива "нефтесодержащей жидкости" на трубопроводе в Усинске часть ее попала в реку Колва, сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства на сайте. "В правоохранительные органы поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Коми организована процессуальная проверка", - сообщает пресс-служба. В воскресенье администрация региона ввела на территории городского округа Усинск режим повышенной готовности после отказа трубопровода компании "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении. Произошел разлив "нефтесодержащей жидкости", часть ее попала в реку Колва. Местных жителей просят пока не использовать воду из реки. Прокуратура Усинска также сообщила о начале проверки по своей линии. Ведомство собирается оценить, как компания соблюдала природоохранное законодательство.

https://ria.ru/20230425/razliv-1867637794.html

усинск

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, усинск, республика коми, следственный комитет россии (ск рф)