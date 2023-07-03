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СК начал проверку после разлива нефти в Коми - РИА Новости, 03.07.2023
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09:31 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/neft-1881832969.html
СК начал проверку после разлива нефти в Коми
СК начал проверку после разлива нефти в Коми - РИА Новости, 03.07.2023
СК начал проверку после разлива нефти в Коми
Следственный комитет организовал проверку после того, как в ходе разлива "нефтесодержащей жидкости" на трубопроводе в Усинске часть ее попала в реку Колва,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:31
2023-07-03T09:31
происшествия
усинск
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку после того, как в ходе разлива "нефтесодержащей жидкости" на трубопроводе в Усинске часть ее попала в реку Колва, сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства на сайте. "В правоохранительные органы поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Коми организована процессуальная проверка", - сообщает пресс-служба. В воскресенье администрация региона ввела на территории городского округа Усинск режим повышенной готовности после отказа трубопровода компании "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении. Произошел разлив "нефтесодержащей жидкости", часть ее попала в реку Колва. Местных жителей просят пока не использовать воду из реки. Прокуратура Усинска также сообщила о начале проверки по своей линии. Ведомство собирается оценить, как компания соблюдала природоохранное законодательство.
https://ria.ru/20230425/razliv-1867637794.html
усинск
республика коми
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происшествия, усинск, республика коми, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усинск, Республика Коми, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после разлива нефти в Коми

СК организовал проверку после разлива нефти в Усинске и попадания ее в реку Колва

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку после того, как в ходе разлива "нефтесодержащей жидкости" на трубопроводе в Усинске часть ее попала в реку Колва, сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства на сайте.
«
"В правоохранительные органы поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Коми организована процессуальная проверка", - сообщает пресс-служба.
В воскресенье администрация региона ввела на территории городского округа Усинск режим повышенной готовности после отказа трубопровода компании "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении. Произошел разлив "нефтесодержащей жидкости", часть ее попала в реку Колва. Местных жителей просят пока не использовать воду из реки.
Прокуратура Усинска также сообщила о начале проверки по своей линии. Ведомство собирается оценить, как компания соблюдала природоохранное законодательство.
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ПроисшествияУсинскРеспублика КомиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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