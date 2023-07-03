https://ria.ru/20230703/nedvizhimost-1881986054.html

Андрей Воробьев: бизнес Подмосковья получит недвижимость за 1₽ без торгов

Андрей Воробьев: бизнес Подмосковья получит недвижимость за 1₽ без торгов - РИА Новости, 03.07.2023

Андрей Воробьев: бизнес Подмосковья получит недвижимость за 1₽ без торгов

Подмосковные предприниматели смогут получить недвижимость за рубль без торгов с условием дальнейших инвестиций в ремонт и оборудование помещения, сообщил... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T18:08

2023-07-03T18:08

2023-07-03T18:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подмосковные предприниматели смогут получить недвижимость за рубль без торгов с условием дальнейших инвестиций в ремонт и оборудование помещения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов."Сегодня обсудим новую цифровую услугу - это "Недвижимость за 1 рубль". Такой сервис мы запустили по аналогии с "Землей за 1 рубль". Без торгов можно будет получить помещения, которые требуют вложений в ремонт, - это важный акцент, и он должен быть понятен бизнесу", – рассказал Воробьев, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительств Московской области.По данным пресс-службы, получить недвижимость за один рубль без торгов в Подмосковье может малое или среднее предприятие, в котором работают не более 250 человек, а выручка составляет до двух миллиардов рублей. Стоимость аренды следующая: если износ объекта более 80%, она составляет один рубль за квадратный метр в год, а если менее 80% – по ставке налога на имущество.Взять в аренду помещение предпринимателю можно на 10 лет, а здание – на 15 лет, при этом арендатор обязан отремонтировать недвижимость в течение 1,5 лет или реконструировать его за три года. Далее его бизнес получит право преимущественного выкупа этого помещения или здания, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.Новая цифровая услуга "Недвижимость за 1 рубль" доступна пользователям на региональном портале госуслуг.

https://ria.ru/20230621/biznes-1879663254.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев