https://ria.ru/20230703/nato-1881997543.html

Предоставление Украине членства в НАТО не решит конфликт, считает эксперт

Предоставление Украине членства в НАТО не решит конфликт, считает эксперт - РИА Новости, 03.07.2023

Предоставление Украине членства в НАТО не решит конфликт, считает эксперт

Предоставление Украине членства в НАТО не сможет разрешить украинский кризис, заявил на конференции в рамках 11-го Всемирного форума мира в Пекине директор... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T18:49

2023-07-03T18:49

2023-07-03T18:50

специальная военная операция на украине

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ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости. Предоставление Украине членства в НАТО не сможет разрешить украинский кризис, заявил на конференции в рамках 11-го Всемирного форума мира в Пекине директор Института европейских исследований Китайской академии общественных наук (КАОН) Фэн Чжунпин. "Я не думаю, что предоставление Украине членства в НАТО решит конфликт, как раз наоборот", - сказал Фэн Чжунпин на конференции, посвященной проблеме урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что НАТО является продуктом блоковой конфронтации семидесятилетней давности времен Холодной войны. Говоря о роли Пекина в мирном урегулировании украинского кризиса, Фэн Чжунпин отметил, что говорить России или Украине о том, на какие уступки они должны пойти, не является работой Китая. По его словам, работа Китая заключается в том, чтобы содействовать условиям, в которых стороны могли бы как можно быстрее разрешить конфликт мирным путем. Всемирный форум мира - первый неправительственный форум в Китае по вопросам безопасности. Организатором форума является университет Цинхуа. Впервые форум состоялся в июле 2012 года. В нем принимают участие ученые, эксперты в сфере международных отношений и безопасности, а также целый ряд известных политических деятелей различных стран.

https://ria.ru/20230703/ukraina-1881763573.html

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