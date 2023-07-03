Рейтинг@Mail.ru
Предоставление Украине членства в НАТО не решит конфликт, считает эксперт - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 03.07.2023 (обновлено: 18:50 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/nato-1881997543.html
Предоставление Украине членства в НАТО не решит конфликт, считает эксперт
Предоставление Украине членства в НАТО не решит конфликт, считает эксперт - РИА Новости, 03.07.2023
Предоставление Украине членства в НАТО не решит конфликт, считает эксперт
Предоставление Украине членства в НАТО не сможет разрешить украинский кризис, заявил на конференции в рамках 11-го Всемирного форума мира в Пекине директор... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:49
2023-07-03T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
китай
пекин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866643037_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_c8ae71c42317f261adcf39f9d6403cf8.jpg
ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости. Предоставление Украине членства в НАТО не сможет разрешить украинский кризис, заявил на конференции в рамках 11-го Всемирного форума мира в Пекине директор Института европейских исследований Китайской академии общественных наук (КАОН) Фэн Чжунпин. "Я не думаю, что предоставление Украине членства в НАТО решит конфликт, как раз наоборот", - сказал Фэн Чжунпин на конференции, посвященной проблеме урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что НАТО является продуктом блоковой конфронтации семидесятилетней давности времен Холодной войны. Говоря о роли Пекина в мирном урегулировании украинского кризиса, Фэн Чжунпин отметил, что говорить России или Украине о том, на какие уступки они должны пойти, не является работой Китая. По его словам, работа Китая заключается в том, чтобы содействовать условиям, в которых стороны могли бы как можно быстрее разрешить конфликт мирным путем. Всемирный форум мира - первый неправительственный форум в Китае по вопросам безопасности. Организатором форума является университет Цинхуа. Впервые форум состоялся в июле 2012 года. В нем принимают участие ученые, эксперты в сфере международных отношений и безопасности, а также целый ряд известных политических деятелей различных стран.
https://ria.ru/20230703/ukraina-1881763573.html
украина
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866643037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e63522cf4ebe097481f8f916239c50a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, китай, пекин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, Пекин, НАТО
Предоставление Украине членства в НАТО не решит конфликт, считает эксперт

Эксперт Фэн Чжунпин: предоставление Украине членства в НАТО не решит конфликт

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости. Предоставление Украине членства в НАТО не сможет разрешить украинский кризис, заявил на конференции в рамках 11-го Всемирного форума мира в Пекине директор Института европейских исследований Китайской академии общественных наук (КАОН) Фэн Чжунпин.
"Я не думаю, что предоставление Украине членства в НАТО решит конфликт, как раз наоборот", - сказал Фэн Чжунпин на конференции, посвященной проблеме урегулирования украинского кризиса.
Он подчеркнул, что НАТО является продуктом блоковой конфронтации семидесятилетней давности времен Холодной войны.
Говоря о роли Пекина в мирном урегулировании украинского кризиса, Фэн Чжунпин отметил, что говорить России или Украине о том, на какие уступки они должны пойти, не является работой Китая. По его словам, работа Китая заключается в том, чтобы содействовать условиям, в которых стороны могли бы как можно быстрее разрешить конфликт мирным путем.
Всемирный форум мира - первый неправительственный форум в Китае по вопросам безопасности. Организатором форума является университет Цинхуа. Впервые форум состоялся в июле 2012 года. В нем принимают участие ученые, эксперты в сфере международных отношений и безопасности, а также целый ряд известных политических деятелей различных стран.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Ключевое слово — "бесплатно": Украина опять придумала, как обхитрить НАТО
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКитайПекинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала