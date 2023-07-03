https://ria.ru/20230703/nato-1881997543.html
Предоставление Украине членства в НАТО не решит конфликт, считает эксперт
Предоставление Украине членства в НАТО не решит конфликт, считает эксперт - РИА Новости, 03.07.2023
Предоставление Украине членства в НАТО не решит конфликт, считает эксперт
Предоставление Украине членства в НАТО не сможет разрешить украинский кризис, заявил на конференции в рамках 11-го Всемирного форума мира в Пекине директор... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:49
2023-07-03T18:49
2023-07-03T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
китай
пекин
нато
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ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости. Предоставление Украине членства в НАТО не сможет разрешить украинский кризис, заявил на конференции в рамках 11-го Всемирного форума мира в Пекине директор Института европейских исследований Китайской академии общественных наук (КАОН) Фэн Чжунпин. "Я не думаю, что предоставление Украине членства в НАТО решит конфликт, как раз наоборот", - сказал Фэн Чжунпин на конференции, посвященной проблеме урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что НАТО является продуктом блоковой конфронтации семидесятилетней давности времен Холодной войны. Говоря о роли Пекина в мирном урегулировании украинского кризиса, Фэн Чжунпин отметил, что говорить России или Украине о том, на какие уступки они должны пойти, не является работой Китая. По его словам, работа Китая заключается в том, чтобы содействовать условиям, в которых стороны могли бы как можно быстрее разрешить конфликт мирным путем. Всемирный форум мира - первый неправительственный форум в Китае по вопросам безопасности. Организатором форума является университет Цинхуа. Впервые форум состоялся в июле 2012 года. В нем принимают участие ученые, эксперты в сфере международных отношений и безопасности, а также целый ряд известных политических деятелей различных стран.
https://ria.ru/20230703/ukraina-1881763573.html
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в мире, украина, китай, пекин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, Пекин, НАТО
Предоставление Украине членства в НАТО не решит конфликт, считает эксперт
Эксперт Фэн Чжунпин: предоставление Украине членства в НАТО не решит конфликт
ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости. Предоставление Украине членства в НАТО не сможет разрешить украинский кризис, заявил на конференции в рамках 11-го Всемирного форума мира в Пекине директор Института европейских исследований Китайской академии общественных наук (КАОН) Фэн Чжунпин.
"Я не думаю, что предоставление Украине членства в НАТО решит конфликт, как раз наоборот", - сказал Фэн Чжунпин на конференции, посвященной проблеме урегулирования украинского кризиса.
Он подчеркнул, что НАТО является продуктом блоковой конфронтации семидесятилетней давности времен Холодной войны.
Говоря о роли Пекина в мирном урегулировании украинского кризиса, Фэн Чжунпин отметил, что говорить России
или Украине о том, на какие уступки они должны пойти, не является работой Китая
. По его словам, работа Китая заключается в том, чтобы содействовать условиям, в которых стороны могли бы как можно быстрее разрешить конфликт мирным путем.
Всемирный форум мира - первый неправительственный форум в Китае по вопросам безопасности. Организатором форума является университет Цинхуа. Впервые форум состоялся в июле 2012 года. В нем принимают участие ученые, эксперты в сфере международных отношений и безопасности, а также целый ряд известных политических деятелей различных стран.
Ключевое слово — "бесплатно": Украина опять придумала, как обхитрить НАТО