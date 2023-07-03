https://ria.ru/20230703/nato-1881964108.html

В ЕС не хотят обсуждать членство Украины в НАТО, заявил Сийярто

В ЕС не хотят обсуждать членство Украины в НАТО, заявил Сийярто - РИА Новости, 03.07.2023

В ЕС не хотят обсуждать членство Украины в НАТО, заявил Сийярто

Подавляющее большинство глав МИД стран ЕС в закрытых беседах соглашаются, что нельзя говорить о членстве Украины в НАТО, пока идет вооруженный конфликт, заявил... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:44

2023-07-03T16:44

2023-07-03T16:44

в мире

украина

венгрия

будапешт

петер сийярто

нато

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 3 июл - РИА Новости. Подавляющее большинство глав МИД стран ЕС в закрытых беседах соглашаются, что нельзя говорить о членстве Украины в НАТО, пока идет вооруженный конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Что касается членства Украины в НАТО, то наша точка зрения ясна: очевидно, что о членстве в НАТО воюющей страны не может идти речи, этот вопрос не может оказаться на повестке дня. Вообще это признавали подавляющее большинство моих коллег, министров иностранных дел, в разговорах в закрытом или узком кругу. Другое дело, что открыто обычно звучит другое", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook*. Глава венгерского МИД ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram)запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230703/nato-1881956471.html

украина

венгрия

будапешт

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, нато, евросоюз