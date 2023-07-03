https://ria.ru/20230703/nato-1881945160.html

Экс-генсек НАТО высказался об ускоренном вступлении Украины в альянс

Экс-генсек НАТО высказался об ускоренном вступлении Украины в альянс - РИА Новости, 03.07.2023

Экс-генсек НАТО высказался об ускоренном вступлении Украины в альянс

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил Times, что Украина может получить ускоренное членство в альянсе по примеру Швеции и Финляндии. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:34

2023-07-03T15:34

2023-07-03T15:34

в мире

украина

швеция

киев

владимир зеленский

андерс фог расмуссен

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил Times, что Украина может получить ускоренное членство в альянсе по примеру Швеции и Финляндии. "Украина явно соответствует критериям для членства и могла бы в следующем году пойти по тому же короткому пути, что Швеция и Финляндия", - приводит издание Times слова Расмуссена. По его мнению, украинская армия может стать одной из самых готовых к бою в Европе. "Они уже соответствуют всем критериям", - сказал экс-генсек, отметив, что до вступления в НАТО Киеву нужны будут гарантии безопасности. Расмуссен также полагает, что не получится достичь долгосрочного мира и стабильности на европейском континенте без включения Украины в евроатлантические структуры. "Называйте это сдерживанием или как угодно", - отметил он. По мнению Рассмусена, Украине нужны четкие заверения от ее западных союзников в готовности предоставить помощь, а также в реализации предложенного офисом Владимира Зеленского "мирного плана". Ранее Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Сам Столтенберг заявлял, что лидеры альянса не собираются приглашать Украину в организацию на саммите в июле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина станет полноправным членом ЕС только после завершения конфликта. При этом ранее Шольц заявил, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем. По его словам, "всем ясно, что в обозримом будущем этого (вступления Украины в НАТО - ред.) не произойдет". Канцлер Германии отмечал, что критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина "в настоящее время не может выполнить".

https://ria.ru/20230703/ukraina-1881763573.html

https://ria.ru/20230701/zelenskiy-1881661307.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, швеция, киев, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, йенс столтенберг, нато, евросоюз