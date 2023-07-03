Экс-генсек НАТО высказался об ускоренном вступлении Украины в альянс
Экс-генсек НАТО Расмуссен считает, что Киев может получить ускоренное членство в альянсе
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил Times, что Украина может получить ускоренное членство в альянсе по примеру Швеции и Финляндии.
"Украина явно соответствует критериям для членства и могла бы в следующем году пойти по тому же короткому пути, что Швеция и Финляндия", - приводит издание Times слова Расмуссена.
Расмуссен также полагает, что не получится достичь долгосрочного мира и стабильности на европейском континенте без включения Украины в евроатлантические структуры. "Называйте это сдерживанием или как угодно", - отметил он.
По мнению Рассмусена, Украине нужны четкие заверения от ее западных союзников в готовности предоставить помощь, а также в реализации предложенного офисом Владимира Зеленского "мирного плана".
Ранее Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Сам Столтенберг заявлял, что лидеры альянса не собираются приглашать Украину в организацию на саммите в июле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина станет полноправным членом ЕС только после завершения конфликта. При этом ранее Шольц заявил, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем. По его словам, "всем ясно, что в обозримом будущем этого (вступления Украины в НАТО - ред.) не произойдет". Канцлер Германии отмечал, что критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина "в настоящее время не может выполнить".