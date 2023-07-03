https://ria.ru/20230703/nato-1881813807.html

Швеция ошиблась при переговорах с Турцией по членству в НАТО, пишут СМИ

Швеция ошиблась при переговорах с Турцией по членству в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023

Швеция ошиблась при переговорах с Турцией по членству в НАТО, пишут СМИ

Швеция допустила три просчета в процессе переговоров с Турцией по одобрению своего членства в НАТО, Стокгольм успокаивал себя тем, что давление Вашингтона на... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T07:25

2023-07-03T07:25

2023-07-03T07:25

в мире

швеция

турция

фетхуллах гюлен

нато

рабочая партия курдистана

финляндия

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АНКАРА, 3 июл - РИА Новости. Швеция допустила три просчета в процессе переговоров с Турцией по одобрению своего членства в НАТО, Стокгольм успокаивал себя тем, что давление Вашингтона на Анкару приведет к результату и без выполнения условий турецкой стороны, пишет в понедельник газета Yeni Şafak, ссылаясь на дипломатические источники. "Швеция, которой для вступления в НАТО необходимо, чтобы Турция проголосовала за, до сих пор не выполнила ни одного из своих обещаний. Хотя поправка к закону о борьбе с терроризмом вступила в силу 1 июня, члены РПК и FETÖ (запрещенные в Турции Рабочая партия Курдистана и организация проповедника Фетхуллаха Гюлена), запрошенные Анкарой, до сих пор не выданы", - пишет издание. Согласно дипломатическим источникам издания в Анкаре, Швеция допустила три просчета. "Швеция успокаивала себя тем, что она в любом случае станет членом НАТО, даже если не выполнит требования Турции. Опять же шведское правительство считало, что Турция не сможет долго сохранять свое отношение "красного света" к членству Швеции. Третья ошибка заключалась в том, что Швеция воспользовалась поддержкой других членов НАТО, особенно США", - уточняет газета. Высокопоставленный дипломатический источник издания заявил, что "конституционная поправка, на которую пошла Швеция, ничего не будет значить, пока Стокгольм не предпримет конкретных шагов". "Конституционная поправка ничего не значит, пока она не будет реализована. На практике Швеция "провалила занятия", за шагами, которые будет предпринимать Стокгольм, ведется пристальное наблюдение", - отмечает издание. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов и прохождение определенных процедур. На саммите в Мадриде в конце июня 2022 года все страны НАТО согласились на присоединение Швеции и Финляндии. Затем начался процесс ратификации заявок на уровне национальных парламентов стран-членов. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Четвертого апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.

https://ria.ru/20230630/shvetsiya-1881401478.html

https://ria.ru/20230630/koran-1881556290.html

швеция

турция

финляндия

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в мире, швеция, турция, фетхуллах гюлен, нато, рабочая партия курдистана, финляндия