https://ria.ru/20230703/myatezh-1881891066.html

Шойгу поблагодарил военных, сохранивших верность присяге во время мятежа

Шойгу поблагодарил военных, сохранивших верность присяге во время мятежа - РИА Новости, 03.07.2023

Шойгу поблагодарил военных, сохранивших верность присяге во время мятежа

Попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих присяге и воинскому долгу, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:52

2023-07-03T12:52

2023-07-03T13:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

попытка вооруженного мятежа

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих присяге и воинскому долгу, заявил министр обороны Сергей Шойгу. "Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный главнокомандующий. Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых Сил РФ. Он отметил, что провокация не повлияла на действия группировок российских войск, военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи. "Благодарю личный состав за добросовестную службу", - добавил министр.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, попытка вооруженного мятежа, вооруженные силы рф