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Шойгу поблагодарил военных, сохранивших верность присяге во время мятежа
Шойгу поблагодарил военных, сохранивших верность присяге во время мятежа - РИА Новости, 03.07.2023
Шойгу поблагодарил военных, сохранивших верность присяге во время мятежа
Попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих присяге и воинскому долгу, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:52
2023-07-03T12:52
2023-07-03T13:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
попытка вооруженного мятежа
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих присяге и воинскому долгу, заявил министр обороны Сергей Шойгу. "Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный главнокомандующий. Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых Сил РФ. Он отметил, что провокация не повлияла на действия группировок российских войск, военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи. "Благодарю личный состав за добросовестную службу", - добавил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, попытка вооруженного мятежа, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Попытка вооруженного мятежа, Вооруженные силы РФ
Шойгу поблагодарил военных, сохранивших верность присяге во время мятежа
Шойгу объяснил провал попытки мятежа в России верностью военных долгу и присяге
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих присяге и воинскому долгу, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный главнокомандующий. Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых Сил РФ.
Он отметил, что провокация не повлияла на действия группировок российских войск, военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи.
"Благодарю личный состав за добросовестную службу", - добавил министр.
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