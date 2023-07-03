https://ria.ru/20230703/muzyka-1881876909.html
Эксперт рассказал о развитии жанра духового исполнительства в России
Эксперт рассказал о развитии жанра духового исполнительства в России - РИА Новости, 03.07.2023
Эксперт рассказал о развитии жанра духового исполнительства в России
Увеличение числа высококлассных преподавателей назвал одной из главных задач развития жанра духового исполнительства генеральный директор Российского... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:13
2023-07-03T12:13
2023-07-03T14:30
михаил брызгалов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881876080_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_92538123008297c423eaa297e526f8a7.jpg
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Увеличение числа высококлассных преподавателей назвал одной из главных задач развития жанра духового исполнительства генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня". "Мы стремимся увеличивать количество высококлассных преподавателей, оказываем посильное содействие в том, чтобы они проходили курсы повышения квалификации. Целевое обучение – залог наших успехов", – отметил спикер.Михаил Брызгалов назвал репертуар духовых оркестров одним из самых патриотичных: "Это музыка русских композиторов, песни, восхваляющие нашу страну. И 90% – это произведения, которые воспитывают любовь к Родине".Также Брызгалов сообщил, что 8 июля в Государственном музее-заповеднике "Петергоф" впервые пройдет Всероссийский молодежный фестиваль духовых оркестров "С тобой, страна!". В маршрутной карте фестиваля города –Калуга, Тамбов, Кызыл, Санкт-Петербург ( Петергоф), Старый Оскол, Екатеринбург, Оренбург, Тула. Фестиваль продлится в стране до сентября.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881876080_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_837378a95ec4912b16afdf21e73829f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил брызгалов, общество
Михаил Брызгалов, Общество
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Увеличение числа высококлассных преподавателей назвал одной из главных задач развития жанра духового исполнительства генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня". "Мы стремимся увеличивать количество высококлассных преподавателей, оказываем посильное содействие в том, чтобы они проходили курсы повышения квалификации. Целевое обучение – залог наших успехов", – отметил спикер.
Михаил Брызгалов назвал репертуар духовых оркестров одним из самых патриотичных: "Это музыка русских композиторов, песни, восхваляющие нашу страну. И 90% – это произведения, которые воспитывают любовь к Родине".
Также Брызгалов сообщил, что 8 июля в Государственном музее-заповеднике "Петергоф" впервые пройдет Всероссийский молодежный фестиваль духовых оркестров "С тобой, страна!". В маршрутной карте фестиваля города –Калуга, Тамбов, Кызыл, Санкт-Петербург ( Петергоф), Старый Оскол, Екатеринбург, Оренбург, Тула. Фестиваль продлится в стране до сентября.