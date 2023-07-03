https://ria.ru/20230703/muzyka-1881876909.html

Эксперт рассказал о развитии жанра духового исполнительства в России

Эксперт рассказал о развитии жанра духового исполнительства в России - РИА Новости, 03.07.2023

Эксперт рассказал о развитии жанра духового исполнительства в России

Увеличение числа высококлассных преподавателей назвал одной из главных задач развития жанра духового исполнительства генеральный директор Российского... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:13

2023-07-03T12:13

2023-07-03T14:30

михаил брызгалов

общество

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Увеличение числа высококлассных преподавателей назвал одной из главных задач развития жанра духового исполнительства генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня". "Мы стремимся увеличивать количество высококлассных преподавателей, оказываем посильное содействие в том, чтобы они проходили курсы повышения квалификации. Целевое обучение – залог наших успехов", – отметил спикер.Михаил Брызгалов назвал репертуар духовых оркестров одним из самых патриотичных: "Это музыка русских композиторов, песни, восхваляющие нашу страну. И 90% – это произведения, которые воспитывают любовь к Родине".Также Брызгалов сообщил, что 8 июля в Государственном музее-заповеднике "Петергоф" впервые пройдет Всероссийский молодежный фестиваль духовых оркестров "С тобой, страна!". В маршрутной карте фестиваля города –Калуга, Тамбов, Кызыл, Санкт-Петербург ( Петергоф), Старый Оскол, Екатеринбург, Оренбург, Тула. Фестиваль продлится в стране до сентября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил брызгалов, общество