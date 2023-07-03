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Эксперт рассказал о развитии жанра духового исполнительства в России - РИА Новости, 03.07.2023
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12:13 03.07.2023 (обновлено: 14:30 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/muzyka-1881876909.html
Эксперт рассказал о развитии жанра духового исполнительства в России
Эксперт рассказал о развитии жанра духового исполнительства в России - РИА Новости, 03.07.2023
Эксперт рассказал о развитии жанра духового исполнительства в России
Увеличение числа высококлассных преподавателей назвал одной из главных задач развития жанра духового исполнительства генеральный директор Российского... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:13
2023-07-03T14:30
михаил брызгалов
общество
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Увеличение числа высококлассных преподавателей назвал одной из главных задач развития жанра духового исполнительства генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня". "Мы стремимся увеличивать количество высококлассных преподавателей, оказываем посильное содействие в том, чтобы они проходили курсы повышения квалификации. Целевое обучение – залог наших успехов", – отметил спикер.Михаил Брызгалов назвал репертуар духовых оркестров одним из самых патриотичных: "Это музыка русских композиторов, песни, восхваляющие нашу страну. И 90% – это произведения, которые воспитывают любовь к Родине".Также Брызгалов сообщил, что 8 июля в Государственном музее-заповеднике "Петергоф" впервые пройдет Всероссийский молодежный фестиваль духовых оркестров "С тобой, страна!". В маршрутной карте фестиваля города –Калуга, Тамбов, Кызыл, Санкт-Петербург ( Петергоф), Старый Оскол, Екатеринбург, Оренбург, Тула. Фестиваль продлится в стране до сентября.
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михаил брызгалов, общество
Михаил Брызгалов, Общество

Эксперт рассказал о развитии жанра духового исполнительства в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов
Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Увеличение числа высококлассных преподавателей назвал одной из главных задач развития жанра духового исполнительства генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня". "Мы стремимся увеличивать количество высококлассных преподавателей, оказываем посильное содействие в том, чтобы они проходили курсы повышения квалификации. Целевое обучение – залог наших успехов", – отметил спикер.
Михаил Брызгалов назвал репертуар духовых оркестров одним из самых патриотичных: "Это музыка русских композиторов, песни, восхваляющие нашу страну. И 90% – это произведения, которые воспитывают любовь к Родине".
Также Брызгалов сообщил, что 8 июля в Государственном музее-заповеднике "Петергоф" впервые пройдет Всероссийский молодежный фестиваль духовых оркестров "С тобой, страна!". В маршрутной карте фестиваля города –Калуга, Тамбов, Кызыл, Санкт-Петербург ( Петергоф), Старый Оскол, Екатеринбург, Оренбург, Тула. Фестиваль продлится в стране до сентября.
 
Михаил БрызгаловОбщество
 
 
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