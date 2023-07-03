https://ria.ru/20230703/muzey-1881814354.html

ВСУ не сумели украсть музейное оружие в Мариуполе

ВСУ не сумели украсть музейное оружие в Мариуполе - РИА Новости, 03.07.2023

ВСУ не сумели украсть музейное оружие в Мариуполе

Часть уникальной коллекции холодного оружия Мариупольского краеведческого музея весной 2022 года была спасена от разграбления и пожара благодаря... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T07:38

2023-07-03T07:38

2023-07-03T07:38

специальная военная операция на украине

мариуполь

вооруженные силы украины

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875262958_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_31610ee7cd08b9e6d0380e3bc9556024.jpg

МАРИУПОЛЬ (ДНР), 3 июл - РИА Новости. Часть уникальной коллекции холодного оружия Мариупольского краеведческого музея весной 2022 года была спасена от разграбления и пожара благодаря дореволюционному сейфу, рассказал РИА Новости хранитель фондов музея Мариуполя Андрей Ладкин, ученый продемонстрировал корреспонденту Агентства вскрытые, обугленные и опустошенные сейфы хранилища. "Вот так мы застали сейфы. По крайней мере уже там 10 апреля прошлого года в таком виде было. А вот этот сейф, старинный дореволюционный, его открыть (украинские военные) не смогли. И он после пожара упал лицом вниз. Уже потом нам помогли люди. К нам приходили, помогали книги переносить из музея, из одного здания в другое. Мы перевернули (старинный сейф) и достали оттуда оружие, которое там хранилось. Холодное. В печальном состоянии. Будем реставрировать", - сказал собеседник агентства.По словам ученого, в марте 2022 года, украинские военные, выломав решетку на одном из тыльных окон городского краеведческого музея, влезли в помещения хранилища, и взломали все имеющиеся в нем шкафы и сейфы, кроме одного. Мародерам не поддался старинный дореволюционный сейф, в котором хранилась уникальная коллекция холодного оружия. Благодаря этому она не была похищена из Мариуполя отступавшими украинскими военными, и не была уничтожена пожаром, случившимся в музее вскоре после бегства оттуда украинской армии. "Точно видели у военных, кто-то рассказывал, что видели на улице украинских военных с коробками. И у них даже из одной коробки выпала шашка (холодное оружие). Подняли, спрятали, унесли. Действительно, то что было в экспозиции, а частично то что было здесь в фондах, вынесли до пожара. Потому что если бы оно осталось здесь, в сгоревшем виде, но сохранилось бы", - ранее сообщил агентству Ладкин. Сейчас хранитель фондов проводит раскопки и поиск оставшихся на пепелище артефактов. Ученый говорит, что ему не удалось обнаружить даже следы от наиболее ценных экспонатов музея. Среди них Библия XVIII века с литыми бронзовыми накладками на переплете, оригинал грамоты Екатерины Великой с подписью самой императрицы, цесаревича Павла и князя Потемкина, средневековые доспехи, сарматский шлем римского типа, церковная утварь, посуда и ордена из драгоценных металлов. Собеседник агентства подчеркнул, что украинская армия не обращалась к музею с требованием или просьбой предоставить экспонаты для эвакуации. Никаких уведомлений о вывозе ценностей администрация музея от ВСУ не получала. Кроме того, с момента бегства войск киевского режима из Мариуполя и пожара случившегося в музее, исчезнувшие из его фондов и экспозиций ценности нигде не появлялись. Хранитель музея считает, что все они были украдены украинскими военными и рано или поздно "всплывут" на серых аукционах, либо в частных коллекциях на западе.

https://ria.ru/20230703/espozitsiya-1881811962.html

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мариуполь, вооруженные силы украины, общество